Il Collegio chiude con 4 bocciati I migliori Mario Tricca e Roberta Zacchero

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il4 Il4 è giunto alla conclusione. La classe 1982 ha sostenuto gli esami per ottenere il diploma, ma non per tutti gli allievi c’è stato l’atteso lieto fine. Chiara non supera gli esami scritti Dopo giorni di lezioni per ripassare i vari argomenti studiati, è tempo di esami. Il preside consiglia gli allievi di impegnarsi al massimo “perché non è detto che riusciate a superarli”. C’è chi si mostra indifferente, chi in agitazione e chi ansioso. Si parte dagli scritti con la prima prova di italiano; la traccia del tema è: individualismo è il cancro che divora la nostra società.ironizza: “Tema di individualismo proprio in questa classe. Azzeccato!”. Ma la prova più temuta è quella di matematica. Mentre una parte della classe ’se la cava’ con i bigliettini, l’altra vede il suggeritore Nicolò ...

fabiofabbretti : #IlCollegio chiude con 4 bocciati. I migliori Mario Tricca e Roberta Zacchero - DanieleMignardi : ?? è l’ora degli esami al Collegio ?? domani su @RaiDue la puntata #6, che chiude la quarta stagione del docu-reality… -