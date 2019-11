Scoperta molecola che ringiovanisce il cervello bloccando l’Alzheimer

Scoperta straordinaria - il latte materno contiene la molecola che vince più di 40 tipi di cancro : Catharina Svanborg è una ricercatrice dell’Accademia reale svedese delle scienze fin dal 1997 e ha il grandissimo merito di aver scoperto che una molecola contenuta nel latte materno riesce a mettere k.o. più di 40 tipi di cancro . Questa molecole è chiamata HAMLET, Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor cells, ed è in grado di annientare le cellule tumorali. Questa Scoperta è stata resa nota il 7 aprile 2017 a Firenze ...

Epatite B cronica - Scoperta molecola che riattiva le difese : L’efficienza del sistema immunitario messa a dura prova dal virus dell’Epatite B cronica potrebbe essere riattivata dalla molecola nota come inteleuchina-2. La scoperta del suo ruolo in questo ambito si deve a un recente studio italiano condotto da un’equipe attiva presso l’Università Vita-Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano. I dettagli in merito sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica ...