Gli uomini violenti si sentono autorizzati da secoli di potere maschile sul mondo

Uomini e donne - Ciano conferma l'interesse per Gemma : 'VoGlio che mi trovi impecccabile' : Gli sviluppi della conoscenza di Gemma Galgani e di Juan Luis Ciano continuano ad incuriosire i telespettatori del Trono Over di Uomini e donne. La dama torinese riuscirà finalmente a trovare l'anima gemella nel suo nuovo spasimante? Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei sospetti relativi alle vere intenzioni dell'uomo, soprattutto in seguito alla segnalazione portata alla ribalta da Armando Incarnato e alla decisione di Ciano di ...

Ma il cervello delle donne è diverso da quello deGli uomini? : LA MEMORIA LE REAZIONI PROBLEM SOLVINGIL SENSO DELL’ORIENTAMENTOL’INTUITOLA PERCEZIONE DEL DOLOREL’UMOREÈ vero che il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini? È vero che le donne sono fisicamente più deboli, meno intelligenti, meno adatte alle scienze, ma più predisposte a occuparsi dei figli? Ed è vero che gli uomini sono per natura il sesso dominante? Per migliaia di anni, scrive Angela Saini nel suo saggio, Inferiori. Come la ...

"Gli scrittori puntano alla nicchia. Venissero pure loro a Uomini e Donne e venderebbero come De Lellis" : È la regina del piccolo schermo, ha costruito un impero di programmi televisivi ed è la “mamma” e protettrice di decine di concorrenti che hanno partecipato ai suoi talent. Maria De Filippi ha ripercorso la sua lunga carriera, tra successi e flop, in un’intervista al Fatto Quotidiano. E ha difeso anche i suoi pupilli, come Giulia De Lellis, ora influencer da 4 milioni di follower, nata proprio in una sua ...

Maria De Filippi aGli scrittori : ‘Venite a Uomini e donne o non arrabbiatevi se la De Lellis vende centomila copie’ : L’invito di Maria De Filippi è chiaro: scrittori uscite dalla vostra nicchia e apritevi ad un pubblico diverso, così forse vendereste più libri. Il suo ragionamento parte da una domanda rivoltale dal giornalista Giuseppe Candela in una lunga intervista per il magazine del Fatto Quotidiano, che potete leggere interamente qui. Dopo aver parlato dei vari programmi della Regina di Canale 5, delle polemiche con Milly Carlucci, di Emma Marrone e ...

Bianca Guaccero : “Gli uomini di Belen Rodriguez si assomigliano tutti”. Sicuro? : Bianca Guaccero ha lanciato l’opinione-bomba. Nel corso dell’ultima puntata di “Detto Fatto”, il suo show del primo pomeriggio di Rai2, ha fatto una riflessione sugli ex di Belen Rodriguez e sul suo compagno attuale, Stefano De Martino. Nel gioco della classifica dei vip di sesso maschile sottoposti a intervento chirurgico, realizzato con Jonathan Kashanian, in decima posizione c’era proprio Stefano De ...

Detto Fatto - Stefano De Martino nella classifica deGli uomini rifatti : La “superclassifica Jon” della puntata del 21 novembre di Detto Fatto su Rai2 è su “i 10 uomini rifatti”. La rubrica è tenuta da Jonathan Kashanian che al decimo posto mette a sorpresa Stefano De Martino (Qui il link alla puntata). Di fronte ai dubbi di Bianca Guaccero e del pubblico Jonathan risponde “Ma non avete gli occhi per vedere? Credo che lui l’abbia Detto, l’abbia ammesso, pare che lui abbia riFatto: il ...

Uomini e Donne - Veronica Burchielli : "VoGlio un uomo intelligente e con un grande cuore" : Veronica Burchielli ha spiegato, in una lunga intervista, rilasciata ad 'Uomini e Donne Magazine', i tanti motivi che l'hanno spinta a rifiutare l'invito di Alessandro Zarino ad uscire dallo studio di 'Uomini e Donne' in qualità di fidanzata:prosegui la letturaUomini e Donne, Veronica Burchielli: "Voglio un uomo intelligente e con un grande cuore" pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2019 11:31.

Uomini e Donne - Veronica motiva il no a Zarino : 'Scelta non emozionante - merito di meGlio' : Negli ultimi giorni, si sta facendo un gran parlare del "no" che Veronica Burchielli ha rifilato ad Alessandro Zarino nella scelta: oggi, sulle pagine del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, la ragazza ha spiegato le tante ragioni che l'hanno portata a rifiutare il tronista corteggiato per mesi. Sempre alla rivista di gossip, poi, la napoletana ha raccontato le sensazioni che ha provato quando Maria De Filippi le ha chiesto di sedersi sulla ...

News Uomini e Donne - Maria avverte Gemma Galgani : “Se non sceGli…” : Uomini e Donne News, Maria De Filippi a Gemma Galgani: “Se non scegli lasci il trono!” La dama Gemma Galgani via dal Trono Over di Uomini e Donne? Mentre c’è qualcuno che lo spera, visto che dopo nove anni di trasmissione non ha ancora trovato l’amore ma ha collezionato molte delusioni, c’è anche chi, invece, è certo che sia fondamentale nella trasmissione, come Maurizio Costanzo che ha detto: “Perchè mandarla ...

Bianca Guaccero : "Gli uomini di Belen Rodriguez si assomigliano tutti" : Nel corso di Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero nel primo pomeriggio di Rai2, Jonathan Kashanian ha proposto una classifica dei vip di sesso maschile che si sono sottoposti ad interventi chirurgici. Al decimo posto figurava Stefano De Martino.Il conduttore di Stasera tutto è possibile e Made in Sud è stato così descritto dal vincitore del Grande Fratello 5 alla domanda su che cosa si fosse rifatto: "Che cosa non si è ...

In Libia Gli uomini di Haftar hanno abbattuto un altro drone italiano : Il movimento delle sardine potrebbe svegliare la sinistra Parigi, 22 nov 08:36 - (Agenzia Nova) - Il movimento delle sardine lanciato da quattro trentenni di Bologna per protestare contro il segretario della Lega Matteo Salvini potrebbe risvegliare la sinistra italiana. Lo scrive il quotidiano franc

Calcio a 5 - Champions League : Italservice Pesaro-Benfica 5-1 - impresa deGli uomini di Colini nell’esordio dell’Elite Round : Un esordio da incorniciare per l’Italservice Pesaro nell’Elite Round dell’Uefa Futsal Champions League 2019-2020. I campioni d’Italia si sono imposti con i forti rivali del Benfica per 5-1 nel primo match del Gruppo C al Baluan Sholak Sport Palace di Almaty (Kazakistan). Gli uomini di Fulvio Colin sono venuti fuori alla distanza piegando 5-1 i lusitani grazie alle marcature di Borruto all’11’11”, di ...

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : si comincia al Forum - Gli uomini di Messina sfidano i finalisti della scorsa edizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:38 Ecco la presentazione delle due squadre al Mediolanum Forum. Milano senza Gudaitis e della Valle, Efes senza Dunston e Moerman 20:35 Dieci minuti all’inizio del match! 20:30 Lo scorso anno fu proprio questa partita, ma in Turchia, a decretare la fine delle ultime, residue speranze di Milano, proprio nella giornata conclusiva, di arrivare fino a quei quarti di finale che mancano ...

Esposito : “L’Inter è una famiGlia - si cresce come giocatori - ma anche come uomini” : Oggi, sulla Gazzetta, una lunga intervista al 17enne interista Sebastiano Esposito di Castellammare di Stabia. Racconta di avere ricevuto due insegnamenti importanti dalla sua famiglia, l’umiltà e la spensieratezza, di considerare la maglia della Nazionale un motivo di grande orgoglio e anche di cosa è fatta la sua vita. “Quando sono andato via di casa a otto anni, ho capito che non avrei potuto vivere come un bambino qualsiasi. E la ...