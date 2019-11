Il voto su Rousseau e il M5s in panne “Di Maio è come Binotto con Vettel e Leclerc”

Davide Casaleggio gelato dal voto su Rousseau : quel sondaggio interno sul crollo del Movimento : Il Movimento 5 Stelle non crolla solo nei sondaggi. quello che è emerso dalla votazione sulla piattaforma Rousseau è una vera e propria disfatta. Lo stesso Davide Casaleggio, ideatore di quest'ultima, ha tratto tragiche conclusioni: a votare sulla "pausa elettorale" dei pentastellati in concomitanza

M5S - il voto di Rousseau sull'Emilia : un colpo a Di Maio e al governo : Il 70% dei militanti chiede di correre anche in Calabria. Il leader: mandato fortissimo, si va da soli

"Il voto su Rousseau non avrà ripercussioni sul governo" - dice Conte : Il voto sulla piattaforma Rousseau della base M5s può avere ripercussioni sul governo? "Assolutamente no". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi per recarsi alla cena con i ministri in un ristorante del centro di Roma. Tra i primi ad arrivare il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il ministro dei Beni ...

Regionali - Di Maio accetta il verdetto del voto su Rousseau : “In Emilia Romagna e Calabria correremo da soli” : L’annuncio di Luigi Di Maio, davanti ai cronisti a Palazzo Chigi, dopo l’esito del voto sulla Piattaforma Rousseau: “Siamo alternativa alla destra e alla sinistra, siamo la terza via. Dobbiamo essere tutti felici“. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%. Il capo politico: “Era necessario fare questo ...

Clamoroso risultato del voto su Rousseau : gli attivisti M5s bocciano la "linea Di Maio" : Niente pausa elettorale, il voto sulla piattaforma Rousseau vincola il Movimento a presentare le lista 5 stelle alle...

Clamoroso risultato del voto su Rousseau : i 5 stelle si presenteranno alle elezioni regionali : Gli attivisti M5s bocciano la linea Di Maio: il voto sulla piattaforma Rousseau vincola il Movimento a presentare la lista 5...

Regionali : voto Rousseau - 70% a favore liste M5S in Calabria e E.Romagna : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il 70% dei votanti grillini sulla piattaforma Rousseau ha optato per la corsa del M5S in Emilia Romagna e Calabria. Nello specifico, sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto: solo 8.025 sono stati i contrari alla presentazione d

voto su Rousseau : il 70 - 6% a favore della partecipazione del M5s alle regionali : La base del Movimento 5 stelle si è espressa a favore (70,6%) della presentazione delle liste pentastellate alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È quanto risulta al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau. Questo il messaggio apparso sul Blog delle Stelle: "alle ore 20 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al ...

Il risultato del voto su Rousseau : urne chiuse - i 5 stelle si spaccano sul quesito : Il voto sulla piattaforma Rousseau sulla linea da tenere alle prossime regionali sarà vincolante. Le urne si sono chiuse...

Rousseau - voto in corso tra le proteste. Di Maio : «Il Movimento è in difficoltà - lo ammetto» : Attesa per il voto su Rousseau che deciderà se il M5s dovrà presentare o meno la sua lista alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Sono a favore i militanti emiliani, contrario Di...

Rousseau - voto in corso tra le proteste. Di Maio : «Il Movimento è in difficoltà - lo ammetto» : Attesa per il voto su Rousseau che deciderà se il M5s dovrà presentare o meno la sua lista alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Sono a favore i militanti emiliani, contrario Di...

M5S - Di Maio ammette : «Siamo in difficoltà». La base si spacca sul voto per le Regionali su Rousseau : Sdegnati i rappresentanti del Movimento in Calabria ed Emilia Romagna. «Bisogna partecipare alle elezioni». La polemica sul quesito: «Può trarre in inganno i votanti, il sì si può confondere con il no». Alle 20 si chiudono le votazioni

Il risultato del voto su Rousseau sarà vincolante ma i 5 stelle si spaccano sul quesito : Il voto sulla piattaforma Rousseau sulla linea da tenere alle prossime regionali sarà vincolante. Le urne si chiudono alle...

Calabria : Dieni (M5S) - 'voto su Rousseau sa di resa - pausa non ha senso' : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - - "Non mi nascondo dietro un dito. Le regionali in Calabria non sono semplici da affrontare, soprattutto se si parte in ritardo, ma qualcuno tempo fa ha detto 'nessuno può vincere contro chi non si arrende mai', ecco: questa votazione odierna sa di resa". Lo scrive su Fac