Torino-Inter | Benevento-Crotone e la finale di Libertatores su DAZN

Torino-Inter - le probabili formazioni : Belotti sfida Lukaku - dubbio Sensi : Allo stadio Grande Torino si gioca uno degli anticipi del sabato della tredicesima giornata di Serie A tra Torino e Inter. Due squadre che sono in corsa per obiettivi estremamente diversi. I padroni di casa hanno deluso le aspettative in questa prima parte della stagione e si ritrovano lontano dalle posizioni valide per un piazzamento europeo, obiettivo dichiarato a inizio anno. I nerazzurri, invece, nonostante qualche problema fisico di troppo ...

Torino-Inter - streaming e tv : dove vedere la 13a giornata di Serie A : dove vedere Torino – Inter streaming e tv, 13a giornata Serie A streaming Torino Inter| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Torino Inter arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 23 novembre alle 20.45. Torino Inter in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Dazn. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

Inter - verso il Torino : D’Ambrosio ok - Sensi quasi - Asamoah out : L’avvicinamento a Torino-Inter di sabato 23 novembre alle 20,45 è ricco di problemi per Mazzarri e Conte. I nerazzurri sono alle prese con un’infermeria piena che costringerà l’ex CT della Nazionale a cambiare ancora formazione. In sofferenza sarà soprattutto l’attacco, con Politano e Alexis Sanchez fuori per lungo tempo e sicuri assenti. La coppia titolare sarà formata da Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi impegnati in settimana con le proprie ...

Serie A - l’anticipo Torino-Inter è live su DAZN : Torino Inter Sky o DAZN – l’anticipo del sabato sera propone la sfida tra Torino e Inter, che metterà gli uomini di Antonio Conte di fronte ai ragazzi di Mazzarri. Il match si preannuncia complicato per i nerazzurri, che proveranno a mantenere il passo della Juventus, mentre i granata vogliono continuare a scalare la classifica dopo […] L'articolo Serie A, l’anticipo Torino-Inter è live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Torino - trovata provetta con all'interno un feto : Rosa Scognamiglio Un macabro ritrovamento nella città di Torino. Un uomo ha scovato una provetta contenente un feto abbandonata in un'aiuola. Indagano i carabinieri Una provetta contente un feto gettata in strada. È il macabro ritrovamento fatto da un passante nel cuore della città di Torino, nel pomeriggio di domenica 17 novembre. Un giallo a tinte scure quello a cui stanno lavorando gli inquirenti del capoluogo piemontese e che, al ...

Torino - Borja Valero sarebbe tra gli obiettivi nelle fila dell'Inter : Torino e Inter potrebbero essere due delle società più attive nella prossima sessione di calciomercato. Per motivi diversi i due club hanno l'esigenza di rinforzare le rispettive rose: il Torino ha bisogno di una svolta dopo un inizio di stagione difficile che lo vede lontano dalle posizioni che contano, i nerazzurri invece sono in piena lotta per il primato in classifica con la Juventus e per tenere testa ai bianconeri devono allungare la ...

Inter - Politano potrebbe andare via a gennaio : possibile interesse di Torino e Fiorentina : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Questo non solo per le operazioni in entrata, nonostante il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, spinga in quel senso per rinforzare la rosa a sua disposizione per avere una squadra competitiva e in grado di giocarsi il titolo fino alle ultime giornate. Anche in uscita. però. la società nerazzurra sarà molto attiva, anche per esigenze di bilancio ...

Serie A - calendario 13^ giornata in tv : Atalanta-Juventus su Sky - Torino-Inter su Dazn : Il campionato di Serie A riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Il prossimo turno proporrà diversi big match. La 13ª giornata si aprirà alle ore 15.00 di sabato 23 novembre con la sfida tra Atalanta e Juventus. Il match della capolista sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bianconeri non vincono a Bergamo da 4 stagioni. L’ultimo successo in trasferta risale alla stagione 2015/16, quando si imposero per 0-2, con le reti di Andrea Barzagli e ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Inter-Verona 2-1 - Barella fa esplodere San Siro. Torino 0-4 - granata show! Sassuolo-Bologna 3-1 - doppio Caputo - disastro Skov Olsen : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Inter-Verona 2-1, Barella fa esplodere San Siro. Torino 0-4, granata show! ...

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol : Torino rinasce - ora l'Inter! Live score : Risultati Serie A, classifica e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Bologna-Inter - ancora Lautaro-Lukaku : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

‘Ndrangheta - associazione mafiosa e traffico internazionale di droga : 70 misure cautelari a Torino e in altre città : Dall’alba, a Torino e nell’hinterland piemontese, nonché a Reggio Calabria, Milano e Catania, 400 carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale torinese su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 65 appartenenti o contigui alle locali di ‘ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese ritenuti responsabili di associazione di ...