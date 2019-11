LIVE Andorra-Virtus Bologna | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | 27-22 a fine primo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-22 Palla rubata da Perez, che segna in contropiede. Brutto approccio al secondo quarto per la. 33-22 Hannah da tre. Percentuali incredibili perdall’arco. 30-22 Jelinek da 3 punti.QUARTO:27-22 27-22 2/2 ai liberi per Jelinek. 25-22 Teodosic realizza dopo una penetrazione vincente. 25-20 Altra tripla per la! Stavolta è Gaines a segnare. 25-17 TEODOSIC! Caldissimo dal perimetro il play serbo. 25-14 1/2 per Llovet. Fallo di Hunter su Llovet, che andrà in lunetta per due tiri liberi. 24-14 Ancora Hunter trova il canestro da sotto. Appoggio a tabellone e -10. Timeout. 24-12 Tripla di Teodosic, sicuramente il più in palla tra i suoi. 24-9 Senglin va a segno con la penetrazione. 22-9 Hunter trova l’appoggio vincente a tabellone. 22-7 Altra bomba per ...

OA_Sport : LIVE Andorra-Virtus Bologna, EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Andorra-Virtus Bologna EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Andorra-Virtus… - zazoomblog : LIVE Andorra-Virtus Bologna EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Andorra-Virtus… -