False consulenze ai danni del Cnr | sei arresti | ai domiciliari tre funzionari

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Peculato, falso ideologico e materiale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono sei le persone finite aglinell’ambito di una inchiesta della procura di Napoli sul Cnr (Consiglio nazionale delle Ricerche) con queste accuse. I militari della Guardia di finanza, su ordine del gip, hanno eseguito sei: aitre, un commercialista e due consulenti esterni. Eseguito il sequestro per 2 milioni e 300 mila euro. Lefinite al centro delle indagini aidell’istituto di ricerca riguardano affidamenti il periodo 2010-2016. Tutto, secondo gli investigatori delle Fiamme gialle e gli inquirenti della Procura, è stato reso possibile grazie a un collaudato gruppo criminale, dove il deus ex machina era uno del Cnr, Massimiliano Di Bitetto, diventato direttore generale considerato “promotore ...

