Scosse di terremoto nel Tirreno | al largo della Calabria | la più forte magnitudo 3 1

Tre Scosse di terremoto in provincia di Salerno : Tre scosse di terremoto sono state registrate nella notte scorsa nel mare del golfo di Policastro, a largo tra Sapri, nel Salernitano, e Scalea, nel Cosentino. Il primo terremoto, segnalato dall'Ingv, è stato alle 2.07, quando i sismografi hanno rilevato una magnitudo di 3.7 a una profondità di 7 chilometri. Il secondo, alle 3.25, con una magnitudo di 2.2 e stessa profondità del primo. Il terzo e ultimo alle 4.56 di magnitudo 2.9 ad una ...

TERREMOTO OGGI M 2.0 ACCUMULI/ Ultime Scosse Ingv - trema la provincia di Rieti : TERREMOTO OGGI M 2.0 ACCUMULI, Ultime scosse Ingv: trema il Lazio e precisamente la provincia di Rieti. Il sisma si è verificato alle 13:27

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 15 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte nel romano, avvertite debolmente. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con tutte le scosse registrate in...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 14 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte totalmente tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata al mattino una debole scossa sul Gargano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete...

TERREMOTO OGGI 3.1 CATANIA/ Ingv ultime Scosse : sisma a Milo - alle pendici dell'Etna : TERREMOTO OGGI, scossa magnitudo 3.1 vicino a CATANIA: danni eventuali e scosse Ingv. Il sisma è avvenuto a Milo, alle pendici dell'Etna. Le ultime notizie.

TERREMOTO OGGI M 2.7 PALERMO/ Ultime Scosse Ingv - trema ancora il mar Tirreno : TERREMOTO OGGI M 2.7 PALERMO, Ultime scosse Ingv: ancora un'altra scossa nel mar Tirreno meridionale, che trema ormai da giorni

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 13 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse rilevate nella notte sulla costa molisana, nel Lazio e in Trentino, avvertite solo da poche persone. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

TERREMOTO OGGI M 2.6 A CATANIA/ Ingv ultime Scosse - epicentro a Maletto : TERREMOTO OGGI M 2.0 a Sion, Ingv ultime scosse: sciame sismico in corso lungo il confine fra l'Italia e la Svizzera. I dettagli

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 12 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse al mattino sull'Appennino centrale, tra ascolano e maceratese, e alle pendici dell'Etna. Notte senza scosse in Italia. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto oggi M 2.0 a Sion/ Ingv ultime Scosse - sciame lungo il confine svizzero : Terremoto oggi M 2.0 a Sion, Ingv ultime scosse: sciame sismico in corso lungo il confine fra l'Italia e la Svizzera. I dettagli

Terremoto Marsica - l’esperto Ingv fa chiarezza sulla sequenza sismica di Sora-Balsorano : “Si è attivata una nuova faglia - possibili altre Scosse” : Ogni volta che si attiva una sequenza sismica da qualche parte in Italia, specialmente se accade in qualche area ad alta pericolosità, ci poniamo delle domande sulla sua possibile evoluzione. Spesso – spiega l’esperto, Alessandro Amato, Ingv-ONT. – queste domande sono stimolate dalle persone impaurite che vivono vicino all’area epicentrale o che hanno vissuto in precedenza esperienze di forti terremoti, o ancora da ...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 11 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata relativamente tranquilla nel sottosuolo italiano, nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 10 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano, rilevata solo una lieve scossa sull'Appennino maceratese in nottata. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 9 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ancora una lieve scossa avvertita tra marsica e ciociaria in tarda notte. Rilevate lievi scosse anche nel fiorentino e a largo del reggino. Altrove nulla da segnalare...