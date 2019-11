Cucchi | la sorella querela Salvini per le parole del leader della Lega dopo sentenza

Cucchi - bufera sul vicepresidente del Consiglio regionale Palozzi : "La sorella sfrutta il fratello tossico" : È bufera sul vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi. Il totiano è finito nel mirino delle critiche per aver accusato la sorella di Stefano Cucchi di aver sfruttato la tragedia per un briciolo di notorietà. "Stefano ha avuto finalmente giustizia (Bah)! La sorella finalmente

Stefano Cucchi - fase due. "La droga fa sempre male" - la sorella Ilaria pronta a querelare Salvini : La vicenda di Stefano Cucchi potrebbe avere una coda con la querela della sorella, Ilaria Cucchi, contro Matteo Salvini. La morte del ragazzo secondo il leader della Lega "dimostra che la droga fa male, sempre e comunque, e io combatto lo spaccio di droga, sempre e comunque". Questo commento alla se

“Ecco perché l’ho fatto”. Stefano Cucchi - il carabiniere del baciamano alla sorella Ilaria rompe il silenzio : Fu omicidio quello di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato dai carabinieri il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato con l’accusa di omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro; assoluzione ‘per non aver commesso il fatto’ invece per il militare dell’Arma Francesco Tedesco, ...

Cucchi - abbiamo vinto tutti noi. Ma per avere giustizia non deve servire la tenacia di una sorella : Arriva una doppia sentenza per la morte di Stefano Cucchi, a dieci anni di distanza dai fatti. Dieci anni durante i quali per la prima volta l’Italia ha guardato a cosa accadeva dentro quelle aule di giustizia. Il caso Cucchi ha prodotto qualcosa di mai visto prima. Le violenze subite in stato di custodia – purtroppo Stefano non è stato il primo né l’ultimo – erano in passato qualcosa che riguardava le persone vicine, ...

Stefano Cucchi - carabinieri condannati per omicidio. La sorella Ilaria : "Che c’entra la droga? Valutiamo querela contro Salvini" : Il giorno dopo le condanne per l’omicidio di Stefano Cucchi inflitte a due carabinieri alla sbarra, la sorella Ilaria è costretta a parlare nuovamente di querele e tribunali: "Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto" dice Ilaria Cucchi commentando le affermazioni del leader della Lega dopo la sentenza di condanna di quattro militari dell’Arma, due dei quali per omicidio preterintenzionale. Il ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria pronta a querelare Matteo Salvini : "Mio fratello non è morto di droga" : Il leader della Lega, commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte del ragazzo, ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male"

Stefano Cucchi : 12 anni per omicidio ai due carabinieri. La sorella Ilaria : «Ora potrà riposare in pace» : È arrivata la sentenza: i due carabinieri Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di...

Cucchi - la sorella Ilaria : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso - ora potrà riposare in pace”. La madre al legale Anselmo : “Ce l’abbiamo fatta” : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e ...

Cucchi - carabiniere commosso fa il baciamano alla sorella Ilaria : “Finalmente giustizia” : Subito dopo la sentenza visibilmente commosso un carabiniere ha fatto il baciamano a Ilaria Cucchi. “L’ho fatto perché finalmente dopo tutti questi anni è stata fatta giustizia“, dice il militare mentre accompagna i genitori di Stefano Cucchi, anche loro commossi, fuori dall’aula di Rebibbia dove si è celebrato il processo terminato con due condanne a 12 anni per omicidio preterintenzionale nei confronti di due ...

Stefano Cucchi - attesa per la sentenza per i cinque carabinieri imputati. La sorella : “Spero possa avere giustizia e riposare in pace” : “Sono momenti di estrema tensione perché sono passati 10 anni. Ormai mi sembra tutto chiaro ed è evidente che Stefano sia morto per le conseguenze di un pestaggio. Spero che possa avere giustizia e possa riposare in pace”. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, è in attesa della sentenza del processo che vede imputati cinque carabinieri, a vario titolo, per la morte del giovane arrestato per droga e deceduto all’ospedale Pertini ...

Depistaggi Cucchi - la sorella Ilaria : “Astensione giudice? Soddisfatta - dopo 10 anni meritiamo processo senza condizionamenti” : “L’astensione del giudice Federico Bonagalvagno al processo sui Depistaggi? Siamo soddisfatti. dopo dieci anni di processi sbagliati a causa proprio degli stessi Depistaggi e di falsi andati avanti nel tempo, la nostra famiglia ha diritto ha un processo sereno e privo di condizionamenti”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la decisione del magistrato alla prima udienza del nuovo dibattimento. Tutto ...