Anche l’Algeria snobba Benzema! Il ct Belmadi è categorico | “sono contento dei miei

Fonte : sportfair

(Di lunedì 18 novembre 2019) La Francia gli ha chiuso le porte esembra non aver bisogno di Karim Benzema: il ctl’attaccante del Real Madrid Benzema sta vivendo uno strano paradosso. L’attaccante francese ha segnato 9 gol in 11 gare con il Real Madrid, ma le sue prestazioni non gli sono valse una convocazione in Nazionale. Il motivo? La Francia gli ha chiuso le porte da tempo a causa di alcuni comportamenti poco professionali (e legali) legati ad un video hard del compagno Valbuena. Benzema ha dunque alzato la voce chiedendo di essere lasciato libero di giocare per un’altra nazionale, magari, Paese dei suoi genitori.le ‘Volpi del deserto’ però non sembrano intenzionate a puntare su Benzema. Il ct Djamelai microfoni di DZFoot ha dichiarato: “ho giocatori come Bounedjah, Slimani, Delort e Soudani. Sono moltodegli attaccanti che ho ...

Barcellonameteo : METEO: la NEVE arriva pure in ALGERIA, bufere fino a 1500m di altezza. FOTO e VIDEO: Il continuo afflusso di corren… - telemly3000 : #Algeria #algerie Dopo l’ultimo contratto firmato con l’Italia sul gas si chiede di rettificare anche la convenzion… - fisco24_info : Gas, l’Algeria con i nuovi contratti dimezza le forniture all’Italia: Anche Edison ha rinnovato gli accordi per l’a… -