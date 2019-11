Due spose per Sua Maestà il clavicembalo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Luca Pavanel Sono le uniche donne in Italia a costruire il prezioso e antico strumento C'è il «cuore pulsante» dell'impresa, c'è la manager-scrittrice che cura anche la parte creativa e poi c'è «lui», il reuccio che in mezzo alle due signore e si fa costruire, smontare, riparare e «coccolare» senza tanti problemi: il «signor», detto anche cimbalo, l'antico strumento a corde dotato di tastiera che piace tanto anche al musicista-personaggio Morgan. Benvenuti nel mondo «unico» di Carla e Cinzia. Unico perché sono le uniche due donne in Italia a costruire i clavicembali, chissà forse lo sono in tutto il globo. Coetanee, la prima di Rovigo, la fondatrice, con solidi studi pianistici alle spalle; la seconda, donna catanese di penna, poetessa, comunicatrice; e maestra di decorazione: insieme, attraverso la «Cembali Frezzato & Di Mattia», hanno lanciato il guanto di ...

