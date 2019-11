Recesso A.Mittal,prima udienza a maggio

Si terrà il 62020 ladella causa civile, avviata con l'atto di citazione depositato ieri in Tribunale a Milano da Arcelor, per ildel contratto di affitto dell'ex Ilva. La causa è stata assegnata alla sezione A specializzata in materia d'imprese. Slittato, intanto, l'incontro tra il premier Conte e Arcelor. E' previsto in settimana, ma la data è da fissare.(Di mercoledì 13 novembre 2019)