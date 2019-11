Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) La notizia non è ancora ufficiale (non c’è ancora l’ordinanza), ma il sindaco l’ha comunicata sui social, Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale, sul suo profilo Facebook. Ed è anche sui social del Comune di. Domanichiuse. Per la terza volta nel giro di una settimana. Nonostante l’allerta diramata dalla Protezione Civile sia solo gialla, non arancione. Gialla. Sulla pagina Facebook del Comune si legge che gli istituti saranno chiusi in via precauzionale, come i parchi e i cimiteri. “La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22 di domani. La criticità idrogeologica è gialla, di tipo localizzato. Si prevedono “venti forti di scirocco con raffiche forti o molto forti. Mare da agitato a molto agitato soprattutto al largo ...

Marioplanino : Stavolta l’allerta meteo è gialla. Ma a Napoli le scuole restano chiuse lo stesso. È una città in preda alla paura… - napolista : Stavolta a Napoli le scuole chiudono per vento. C’è un problema alberi? E’ la terza volta in una settimana. Stavolt… - enza75895743 : RT @giuseppetp55: A #Napoli il Felpa lo ha ridetto,sono venuto a liberarvi,stavolta ha fatto i nomi da chi,da De Magistris,da Giggino,da #… -