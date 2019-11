Barbano | lo sfogo di Conte é “costruttivo” come il ritiro di De Laurentiis

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Alessandronel suo commento sul Corriere dello Sport si sofferma sulla parola “costruttivo” che ieri Antonioha utilizzato in conferenza stampa per spiegare ai giornalisti le motivazioni del suoin Eurovisione dopo la sconfitta contro il Dortmund Tutto ciò che il tecnico dell’Inter aveva esternato a ruota libera davanti ai microfoni di Sky, con il volto contratto in una smorfia di rabbia, era da intendersi soloun contributo a migliorarsi. Maricorda che “costruttivo” doveva essere anche ildel Napoliera stato definito anche ilimposto dal presidente Aurelio De, che ha scatenato nello spogliatoio azzurro una deflagrazione tale da far scricchiolare le mura del calcio Napoli e tenere per giorni un’intera città insonne davanti alla consolazione delle trasmissioni sportive. A questo punto ci ...

