Samanta Togni | anno sabbatico da Ballando con le Stelle?

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ha trovato l'amore solo da luglio ma, maestra di danza dicon le, si sposerà il prossimo 15 febbraio con il chirurgo Mario Russo. Per questo motivo si dice che potrebbe lasciare il programma condotto da Milly Carlucci per un.Ecco cosa ha dichiarato la diretta interessata a Nuovo: “con le2020? Non lo so, potrei prendermi un. Non voglio smettere di lavorare, ma punto a fare cambiamenti professionali”. Lo scorso mese la ex di Christian Panucci aveva detto a Caterina Balivo nel corso di Vieni da me: "Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altro: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo», ha detto, che poi ha aggiunto: «Lui ha iniziato a parlare, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a ...

