Alessandria, domani i funerali dei VdF

Si svolgeranno venerdì alle 11 nel Duomo didei tre vigili del fuoco morti nella notte tra lunedì e martedì per l'esplosione e l'incendio di una cascina a Quargnento. Per la vicenda si indaga per omicidio plurimo e crollo doloso di edificio. Tra le ipotesi investigative, dissidi in famiglia (che sono però stati smentiti dal proprietario della cascina) o un rimborso assicurativo.(Di giovedì 7 novembre 2019)