Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L'sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri faranno sicuramente qualcosa a gennaio, vista l'esigenza di allungare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte. L'allenatore salentino, infatti, in conferenza stampa ha più volte sottolineato questa necessità e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha confermato come si farà di tutto per accontentarlo. Per muoversi in entrata, però, sarà necessario anche piazzare qualche cessione entro giugno, per tenere a posto il bilancio, e una delle cessioni illustri potrebbe essere rappresentata dalla partenza a titolo definitivo di. Lasarebbe intenzionata a riscattare il calciatore.laa In estate una delle cessioni illustri di casaè stata rappresentata dalla partenza di. Il centrocampista ...

ArmandoAreniell : Inter, Joao Mario conquista la Lokomotiv Mosca: i russi potrebbero riscattarlo - flamminiog : RT @passione_inter: GdS - Joao Mario rinasce in Russia, il Lokomotiv Mosca deciso: sarà riscatto! Tesoretto per Marotta - - joao_laurinda : @Inter @vecino Dispiaciuta. Nel generale abbiamo giocato bene. Peccato solo perché la difesa è diventata pazza senza sapere cosa fare. -