Fonte : ilpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Laha annunciato di aver fattoarresti inalle 39trovate morte nel rimorchio refrigerato di una Grays, a est di Londra, lo scorso 23bre. «In base a quello che abbiamo appreso dai

alexarmuzzi : RT @ilpost: La polizia vietnamita ha arrestato otto persone in relazione al camion con 39 migranti morti scoperto in Inghilterra https://t.… - ilpost : La polizia vietnamita ha arrestato otto persone in relazione al camion con 39 migranti morti scoperto in Inghilterra -