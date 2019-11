Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Ilscende in campo c on 25 minuti di ritardo. Non sappiamo se condizionati dall’assenza di Ancelotti, dai fatti di mercoledì, fatto sta che gli azzurri regalano allaun quarto di partita. La squadra di Fonseca ne approfitta parzialmente. Va in rete con Zaniolo eun rigore con Kolarov sul cui sinistro è bravissimoa stendersi sulla destra e a deviare. Ilschiera la miglior formazione possibile, quindi nessun tipo di sottovalutazione. Ma non c’è ritmo, non ci sono accelerazioni, ilgioca al piccolo trotto, arriva sempre secondo sul pallone. Laè ordinata, attenta in difesa e pronta a ripartire. Prima del gol, ci sono due tiri da fuori di Kluivert. È lo stesso Kluivert a scendere in solitudine per quaranta metri, mettere all’indietro per Zaniolo che hail tempo di sistemarsi il pallone e di togliere la ragnatela ...

BlowbackFranz : RT @napolista: Meret salva il Napoli dal burrone. La Roma vince 1-0 al 45', il Napoli spreca di tutto Inizio horror, gol Zaniolo. Callejon… - majewsky2000 : Meravigliato dalla ingenuità di Callejon con quel tocco di braccio,per fortuna Meret ci salva da una situazione di… - drpietro3 : RT @MarcoDiMaro: Ritmi da partitella di agosto. Ennesimo goal preso molto evitabile (difesa molla e centrocampisti in ritardo). Callejon i… -