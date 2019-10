Costano poco e hanno una grande autonomia | ecco i nuovi smartwatch ibridi di Misfit

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)annuncia iNinja Command e Ninja Path duedal prezzo aggressivo e con una buonaL'articolounadiproviene da TuttoAndroid.

folucar : RT @Rosso99739161: Carte e bancomat: quanto costano davvero ai negozianti? Non poco, soprattutto per importi piccoli. L'11% se ne va alla b… - Gionni_Inglisc : Nel weekend salta pure quella antifurto che solo per il possesso diventa 1,49€/mese. 35€ di credito COSTANO 5 o 6€… - Rosso99739161 : Carte e bancomat: quanto costano davvero ai negozianti? Non poco, soprattutto per importi piccoli. L'11% se ne va a… -