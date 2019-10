Sci | Slalom parallelo Varettoni-Alfieri | “Robinson | sciata maschile! Norvegia | un modello

Sci alpino : la squadra italiana di slalom e di gigante si prepara in Val Senales in vista dell’esordio a Soelden : La squadra italiana di sci alpino vuol farsi trovare pronta in vista dell’esordio nella Coppa del Mondo 2019-2020: sulle nevi austriache di Soelden andranno in scena i giganti femminile (26 ottobre) e maschile (27 ottobre). La compagine nostrana delle specialità tecniche, in particolare, si sta preparando sul ghiacciaio della Val Senales, per affinare tutti i dettagli e iniziare con il piglio giusto questa annata. Manfred Mölgg, Riccardo ...

Sci alpino - raduno ad Olgiate Olona per le slalomiste di Coppa del Mondo : la lista delle convocate : Le slalomiste di Coppa del Mondo si ritrovano ad Olgiate Olona: programmati i test atletici dal 10 ottobre Continuano i raduni ad Olgiate Olona per i team maschili e femminili, alle prese con i test atletici di rito, che seguono il lungo in ritiro in terra argentina, precisamente ad Ushuaia. Giovedì 10 ottobre sarà il turno delle slalomiste di Coppa del Mondo convocate dal direttore tecnico Giovanni Luca Rulfi d’intesa con il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : concluso il ritiro di Ushuaia per slalomisti e velocisti : Si è ufficialmente scritta la parola “fine” sul ritiro di Ushuaia, in Argentina, per gli slalomisti e gli uomini-jet della Nazionale italiana di sci alpino. I nostri atleti salutano le Ande e la Terra del Fuoco dopo un mese di lavoro intenso e proficuo che aveva preso il via, rispettivamente, il 19 agosto per i rappresentanti delle discipline tecniche, ed il 21 agosto per i velocisti. Tutto è pronto, quindi, per l’ultima fase ...