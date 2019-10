Studenti con tessera Io Studio? Wind vi offre 60 Giga e minuti illimitati a 11 | 99 euro

Luca Zingaretti incontra gli Studenti il 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica - Spazio Roma Lazio Film Commission : È il “commissario” più famoso della televisione italiana, attore di cinema e teatro, ma anche doppiatore: Luca Zingaretti, che nel mondo dello spettacolo è ormai un protagonista, sarà ospite di ArtMedia Cinema e Scuola – IMMAGINI PERSONAGGI STORIE, il progetto realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, promosso da MIBAC e MIUR con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale, ideato e curato ...

Turismo giovane verso Pantelleria - tariffe aeree scontate per scuole e Studenti : La compagnia aerea DAT Volidisicilia, che opera i collegamenti tra Trapani e Pantelleria, ha organizzato per martedì 22 ottobre, alle ore 10,30, presso la sala riunioni di Airgest, dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, un open day con le scuole della provincia di Trapani e Palermo, per presentare dei pacchetti promozionali per incentivare giovani e docenti a visitare la “perla nera” del Mediterraneo, realizzati in collaborazione ...

Un bidello ogni cento Studenti. Così i controlli sono impossibili : Francesca Angeli La sicurezza è un nodo irrisolto negli istituti italiani Troppe responsabilità, presidi in rivolta: corteo al Miur Strutture fatiscenti e poco personale: la sicurezza degli alunni a scuola è ancora un'utopia. Potrebbe essere l' «omessa vigilanza» una delle accuse rivolte sia all'insegnante sia al dirigente scolastico, sempre e comunque responsabile di quello che accade all'interno delle mura dell'istituto e anche ...

Londra - condannati i due Studenti italiani per violenza sessuale : Un video fin troppo simile a tanti altri: due ragazzi all’interno di un locale si “danno il cinque” e si abbracciano, come a festeggiare qualcosa; e poi, subito dopo, guardano insieme delle immagini da un cellulare. Sembrerebbe tutto normale, se non fosse che quei giovani avevano appena abusato di una donna inerme, in una discoteca di Londra, e poi l’avevano abbandonata in una toilette. Il grave episodio risale alla notte del 26 febbraio 2017: ...

Londra - due italiani condannati per stupro : in un video gli Studenti ridevano dopo la violenza : Due studenti italiani, Lorenzo Costanzo e Ferdinando Orlando, in trasferta a Londra, in Inghilterra, sono stati giudicati colpevoli per lo stupro di una donna all'interno di...

Violenza sessuale a Londra - due Studenti italiani condannati : uno di loro sviene in aula : Un bolognese di 26 anni e un napoletano di 25, studenti post-laurea, in primo grado sono stati ritenuti responsabili di aver abusato di una ragazza in club di Soho. Uno dei due si è sentito male al momento del verdetto alla corte di Isleworth ed è stato portato in ospedale. Il padre: "Non ci sono prove certe". Il giudice: “Accuse di questo tipo portano a una significativa condanna”.Continua a leggere

L’astronauta Luca Parmitano in collegamento con gli Studenti di Ladispoli : Il 17 ottobre il neo comandante della Stazione Spaziale Luca Parmitano sarà in collegamento radio con gli studenti nell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1”, comune nella città metropolitana di Roma. L’astronauta italiano dell’ESA risponderà in diretta ad alcune domande formulate dai ragazzi delle quinte della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. L’istituto Ladispoli1 è stato scelto ...

Malattie rare - 62 Studenti ‘in gara’ da 24 ore con idee hi-tech per i pazienti : Firenze, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Sessantadue studenti universitari, del Politecnico di Milano e dell’università di Firenze, ‘in gara’ da 24 ore per ideare soluzioni utili a migliorare la qualità della vita dei pazienti con Malattie rare. La sfida in corso e’ per la terza edizione del rare Disease Hackathon – un’iniziativa promossa da Shire Italia, ora parte di Takeda, che mette a confronto creativi ...

Malattie rare - 62 Studenti ‘in gara’ da 24 ore con idee hi-tech per i pazienti : Firenze, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Sessantadue studenti universitari, del Politecnico di Milano e dell’università di Firenze, ‘in gara’ da 24 ore per ideare soluzioni utili a migliorare la qualità della vita dei pazienti con Malattie rare. La sfida in corso e’ per la terza edizione del rare Disease Hackathon – un’iniziativa promossa da Shire Italia, ora parte di Takeda, che mette a confronto ...

Il Comune che regala il “patentino” agli Studenti con buoni voti : A lanciare l'iniziativa è stata l'amministrazione comunale di Arzignano, in provincia di Vicenza. Il sindaco: "Vogliamo...

Test Medicina 2018 ricorsi Studenti non ammessi/ Consiglio Stato - rischio esame 2019? : Test di Medicina 2018, Consiglio di Stato: ok al ricorso di 250 studenti, riammessi alle Facoltà. Consulcesi, 'a rischio i risultati dell'esame 2019-2020'

Test di Medicina : il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 250 Studenti : Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 250 studenti, ammessi alla facoltà di Medicina e chirurgia, dopo essere stati esclusi nel Test dello scorso anno accademico (2018-2019). “L’impalcatura del numero chiuso continua a vacillare sotto i colpi delle sentenze”, commenta Consulcesi, network legale che ha curato il ricorso, sostenendo che il pronunciamento del Consiglio di Stato “è la conferma delle tesi che sosteniamo da ...

Test di medicina - il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di centinaia di Studenti : La sentenza, hanno spiegato gli avvocati che hanno seguito gli aspiranti camici bianchi nel presentare ricorso dopo essere stati esclusi dai Test lo scorso anno, è il risultato della scelta del ministero che ha aumentato di 1.600 unità i posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020. Esattamente una settimana fa sono stati pubbicati i risultati dei Test di medicina per l'anno accademico 2019/2020.Continua a leggere

Brindisi - sassaiola contro un bus carico di Studenti : nessun ferito - mezzo danneggiato : Un brutto episodio, per certi versi ancora tutto da chiarire, si è verificato ieri, 7 ottobre, intorno alle ore 13:20 a Brindisi, precisamente sulla strada che conduce a San Vito dei Normanni, dove un bus extraurbano carico di studenti di proprietà della Stp sarebbe stato preso di mira da un soggetto non ben identificato, il quale avrebbe lanciato contro il mezzo alcune pietre. Una di queste avrebbe sfondato il finestrino del pullman, così come ...