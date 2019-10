Giorgia Meloni | Chi va con Renzi è irresponsabile Salvini leader? Oggi ha più

Giorgia Meloni - i sondaggi e la svolta copernicana di FdI : "Né Salvini né Berlusconi - a chi rubiamo i voti" : "Il nostro avversario sono i rossogialli, l'obiettivo mio non è levare mezzo punto a Forza Italia o alla Lega". Giorgia Meloni, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3 mette in chiaro quanto già affermato in una intervista al Messaggero. "Capisco quelli del M5s - ironizza la leader di F

Centrodestra - duello Salvini-Meloni - Giorgia a Matteo “Tu non mi freghi” : Un curioso retroscena in queste ultime ore sta venendo a galla sulla convention svoltasi ieri a Roma a piazza San Giovanni che ha visto salire sul palco tutti e tre i leader del Centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sembra che tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ci sia stato prima del discorso della leader di Fratelli d’Italia uno scambio di vedute piuttosto polemico. Giorgia Meloni voleva che la ...

Giorgia Meloni - retroscena dal palco : "Ha sussurrato Ma quando me freghi - Salvini irritato" : Un sorriso, una stretta di mano affettuosa sul palco. Ma tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in piazza San Giovanni, non tutto sarebbe filato liscio. Secondo il retroscena velenoso di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, Orgoglio Italiano è stato anche e soprattutto un derby sovranista tra

Giorgia Meloni in piazza San Giovanni attacca il governo giallo-rosso - cita Grillo e partono i "vaffa" : Giorgia Meloni dal palco di piazza San Giovanni a Roma, alla manifestazione del centrodestra organizzata da Matteo Salvini, attacca la sinistra e il governo giallo-rosso: "Adesso piazza San Giovanni la riempiamo solo noi, ora ci sono le bandiere tricolore dove c'erano le bandiere rosse". La leader d

Domani ore 12 Giorgia Meloni a viale Manzoni : Roma – Domani, sabato 19 ottobre, alle ore 12.00 il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni sarà al gazebo allestito in viale Manzoni (lato metro A) per la raccolta firme sulle quattro proposte di legge di iniziativa popolare presentate da FdI su: presidenzialismo, abolizione dei senatori a vita, supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo e tetto alle tasse in Costituzione. L'articolo Domani ore 12 Giorgia ...

Giorgia Meloni contro Salvini : "In piazza solo simboli della Lega. Persa un'altra occasione" : "Noi ci saremo comunque". Inizia così la nota di Giorgia Meloni prima di proseguire con un'amara osservazione a Matteo Salvini: "Fratelli d'Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori,

Giorgia Meloni contro l’organizzazione dell’evento in piazza San Giovanni : “Bandiere Lega? Trattati come ospiti in casa d’altri” : Dopo le polemiche sulla partecipazione di casapound, anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, polemizza contro l’organizzazione della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni, a Roma, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, anche il capo politico della Lega (che ha lanciato l’evento), Matteo Salvini, e il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A indispettire Meloni è il fatto che a ...

Giorgia Meloni interrotta in diretta dalla figlia a Fuori dal Coro : «Prendi la scimmia - amore» : Siamo abituati a vederla combattiva, grintosa, quasi come se nulla potesse scalfirla. Ieri sera, però, in diretta a Fuori dal Coro, Giorgia Meloni, in collegamento con lo studio tv, è...

Fuori dal Coro - Giorgia Meloni interrotta dalla figlia : "Sì - prendi la scimmia" : Giorgia Meloni è stata ospite della trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano anche se in collegamento da casa sua. L'intervista non è stata esente da alcune interruzioni, che lo stesso conduttore ha ironicamente commentato: "Mi sembra di ascoltare la voce di Ginevra, vuole partecipare al dibatt

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio : "Non vi è chiaro il concetto - dovete eliminare le commissioni sui Pos" : Botta e risposta a suon di tweet tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni su manovra ed evasione fiscale: "In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante", scrive in un post il ministro degli Esteri pentastellato. "Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. P

Fuori dal coro - Giorgia Meloni : "Lotta all'evasione ridicola - fanno la guerra agli scontrini dei bar" : Giorgia Meloni smonta la manovra in diretta da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4: "Questa manovra deve recuperare sette miliardi di euro dall'evasione fiscale, che in Italia è un grande tema, ma che ad oggi si è affrontata soltanto facendo la lotta agli scontrini dei bar, prendendosela con

Giorgia Meloni propone la cauzione per gli immigrati : "Deposito per lavorare in Italia" : Ha un'idea ben precisa di lotta agli evasori Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha rilanciato una parte dell'intervista rilasciata domenica scorsa a Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, in cui chiede che a pagare per primi siano gli stra