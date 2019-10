Cile | scontri in piazza e bus  in fiamme | scatta il coprifuoco Tutte le foto della

Cile - proteste a Santiago : lancio di lacrimogeni - autobus in fiamme e scontri [LIVE] : Nuove proteste sono esplose nella capitale Cilena Santiago nonostante lo stato di emergenza imposto per tentare di mantenere l’ordine dopo gli scontri. Le nuove manifestazioni si sono registrate intorno a mezzogiorno e la polizia e’ ricorsa al lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Nella prima parte della mattinata la situazione era invece rimasta calma. Un ‘cacerolazo’, la popolare forma di protesta di chi esce ...

Cile - proteste a Santiago : lancio di lacrimogeni - autobus in fiamme e scontri [LIVE] : Nuove proteste sono esplose nella capitale Cilena Santiago nonostante lo stato di emergenza imposto per tentare di mantenere l’ordine dopo gli scontri. Le nuove manifestazioni si sono registrate intorno a mezzogiorno e la polizia e’ ricorsa al lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Nella prima parte della mattinata la situazione era invece rimasta calma. Un ‘cacerolazo’, la popolare forma di protesta di chi esce ...