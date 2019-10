Ocasio-Cortez sosterrà Sanders nella corsa alla Casa Bianca Schiaffo a Warren

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La ‘bomba’ arriva dopo quasi tre ore di soporifero dibattito tv ma non direttamente dai 12 candidati presidenziali dem che si affrontano per la quarta volta prima delle primarie. La notizia, anticipata dal Washington Post, è che Alexandra, la giovane star dei deputati demCamera, leader dell’ala progressista, ha deciso di dare il suo endorsement a Berniesabato prossimo, in un comizio a New York.È lei lo ‘special guest’ evocato sul palco dal senatore del Vermont, che mette così a segno un grande colpo dopo il calo nei sondaggi che lo ha relegatoterza posizione e i crescenti interrogativi sulla sua età e sulle sue condizioni di salute, soprattutto dopo il recente attacco di cuore. Invece lui, che con i suoi 78 anni è il candidato più anziano, sembra in grande forma, resiste in piedi ...

