Governo | Quota 100 e taglio del cuneo fiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri

Quota 100 : il Governo pensa di aumentare la finestra d'uscita - risparmi fino a un miliardo : LaQuota 100, introdotta durante il primo esecutivo Conte e rivendicata con forza dalla Lega, potrebbe essere oggetto di revisione da parte dei tecnici del governo in vista della prossima manovra economica: l'obiettivo è quello di recuperare dai 600 milioni fino ad un miliardo di euro, allungando i termini per la decorrenza delle prossime pensioni. Il Ministero del Lavoro però sembra contrario ad una modifica, dello stesso avviso sono anche i ...

Quota 100 - 5 motivi per abolire subito la truffa perfetta del Governo Salvini-Di Maio : Non ne ha usufruito quasi nessuno, non è servita a rilanciare l'occupazione, pesa sulle casse dello Stato e la stanno pagando i giovani. Ecco perché i renziani hanno ragione a dire che Quota 100 va cancellata subito, per abbassare il cuneo fiscale e incentivare l'occupazione femminile.

Abolizione Quota 100 in legge di Bilancio proposta da Italia Viva - no dal Governo : La legge di Bilancio è ancora un cantiere aperto e tutto ciò che si legge e si ascolta su giornali, web e media, sono solo ipotesi. Essendo ancora tutte da definire anche le risorse della manovra, l'occasione è sembrata propizia all'onorevole Marattin per una proposta di intervento in materia previdenziale. Il parlamentare del nuovo gruppo di Matteo Renzi, Italia Viva, ha proposto a nome del partito, di abrogare Quota 100. La proposta del ...

Pensioni - il Governo prepara la exit strategy per sostituire Quota 100 : La misura andrà in esaurimento nel 2022. Secondo il Corriere della Sera il governo sta però valutando l'ipotesi di...

Pensioni - il Governo aumenta le finestre per Quota 100 : quanto ci rimettono gli italiani : Chi aderisce a Quota 100 dovrà attendere tre mesi in più prima di ricevere la pensione. È l'idea di Pd e M5s, alla disperata ricerca di fondi per la manovra. Il progetto è quello di smantellare progressivamente la riforma previdenziale voluta da Matteo Salvini, che arriverà sì a scadenza fino a fine

Governo : Cdm - su Rdc e quota 100 risparmi per almeno 1 - 5 mld : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, a norma dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, in relazione agli esiti del monitoraggio dei risparmi conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ...

Governo : Cdm alle 16.30 - all’odg ‘scongelamento’ risparmi Rdc e quota 100 (2) : (AdnKronos) – E ancora: Decreto del Presidente della Repubblica con Regolamento concernente la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registratinel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in attuazione dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Esame ...

Il Governo si tiene quota 100 - ma dove sono i posti di lavoro promessi da Di Maio? : “Se proprio si vuole essere pessimisti, dall'anno prossimo in pensione ci andranno almeno 600 mila persone”, disse, baldanzoso, lo scorso novembre l'allora ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Nella fase di limatura del decreto legge che introduceva in tandem reddito di citt

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nuove regole Governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Pensioni - quota 100 costa 1 - 7 miliardi in meno. Come il Governo può spendere il «tesoretto» : La spesa per “quota 100” e i pensionamenti anticipati senza adeguamento dei requisiti alla speranza di vita si è fermata a 2 miliardi e 14 milioni a metà settembre. Con un risparmio di 1,767 miliardi rispetto a quanto previsto dal governo Conte-1 a gennaio

Quota 100 e Opzione Donna : la decisione del Governo : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018)

Manovra - Governo e sindacati verso l'intesa : 'Quota 100 non si tocca' : Confermata oggi ancora una volta durante l’incontro con i sindacati l’intenzione del governo giallorosso di garantire la possibilità di nuove pensioni anticipate con la Quota 100 e del reddito di cittadinanza. È quanto si è appreso oggi a margine dell’incontro tra l’esecutivo M5s-Pd guidato dal premier, Giuseppe Conte, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative. In particolare è stato il ministro dell’Economia e delle ...

Pensioni - Landini al Governo : 'Rivedere la Fornero - Quota 100 non risolve problema' : Le Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di contributi non bastano, occorre una riforma complessiva del sistema previdenziale che superi definitivamente la legge Fornero ancora in vigore. Questa la linea unitaria dei sindacati alla vigilia dell’apertura del tavolo di confronto con il nuovo governo Pd­-M5s presieduto dal premier Giuseppe Conte. Dopo le dichiarazioni del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in attesa ...

Quota 100 - l'annuncio ufficiale del Governo. E l'Ape Sociale.. : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018)