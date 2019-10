Malika Ayane sogna la tv dopo X Factor | la confessione

Insulti e offese a Malika Ayane sul ?web dopo la puntata di X Factor : dopo l'ultima puntata del talent canoro di Sky, Malika Ayane è stata bersagliata da Insulti e offese sui social. Sdegnata da tanta violenza verbale, la cantante ha pubblicato un post di denuncia su Instagram. "Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri. Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero é veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile". Con queste ...

Malika Ayane insultata dopo i Bootcamp di X Factor : ‘Avreste potuto fare dei danni’ : I leoni da tastiera questa volta hanno preso di mira Malika Ayane. La cantante è stata attaccata sui social in seguito alle scelte effettuate nella puntata dei Bootcamp di X Factor andata in onda giovedì 10 ottobre su Sky Uno. Malika ha infatti formato la squadra degli Under Uomini da portare agli Home Visit, ultimo step prima dei live, ma le sue decisioni dopo aver sollevato stupore nello studio del programma hanno scatenato commenti feroci sul ...

Malika Ayane insultata dopo i Bootcamp di X Factor : ‘Mi hanno chiamata razzista’ : I leoni da tastiera questa volta hanno preso di mira Malika Ayane. La cantante è stata attaccata sui social in seguito alle scelte effettuate nella puntata dei Bootcamp di X Factor andata in onda giovedì 10 ottobre su Sky Uno. Malika ha infatti formato la squadra degli Under Uomini da portare agli Home Visit, ultimo step prima dei live, ma le sue decisioni dopo aver sollevato stupore nello studio del programma hanno scatenato commenti feroci sul ...

La grande lezione di Malika Ayane (agli haters) : Dopo i fischi e gli attacchi a Samuel, uno dei nuovi giudici di X Factor 13 , successivi alla puntata dei bootcamp in cui ha formato la squadra dei gruppi, è stato il turno di Malika Ayane. Anche lei new entry del programma, e in quanto tale ancor più bersaglio di critiche e insulti gratuiti. Nello scegliere i suoi “under uomini” Malika ha dovuto inevitabilmente fare degli switch, ovvero eliminare dei concorrenti per far posto ad ...

X Factor 13 - Bootcamp : ecco i cantanti scelti da Malika Ayane e Mara Maionchi : Aggiornamento: ecco la squadra che Malika Ayane ha scelto di portare agli home visit: Nuela, Daniel, Davide, Enrico e Lorenzo.Mara Maionchi, invece, ha puntato su Komete, Nicola, Tomas, Gabriele e Marco. X Factor 13, Bootcamp: le scelte di Mara Maionchi e Malika Ayane prosegui la letturaX Factor 13, Bootcamp: ecco i cantanti scelti da Malika Ayane e Mara Maionchi pubblicato su TVBlog.it 11 ...

X Factor 2019 gli Under Uomini scelti da Malika Ayane ai Bootcamp - i nomi in aggiornamento Live : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 gli Under Uomini di Malika Ayane i concorrenti scelti – aggiornamento Live dalle 21:15 Seconda serata dedicata ai Bootcamp giovedì 10 ottobre su Sky Uno, dopo le Under Donna di Sfera Ebbasta (leggi qui) e i Gruppi di Samuel (li trovi qui) è la volta di Mara Maionchi di selezionare gli Over e di Malika Ayane di scegliere i suoi Under Uomini. In arrivo anche il Daily di X Factor che sarà condotto ...

Concorrenti X Factor 2019 Home Visit/ Mara Maionchi e Malika Ayane puntano su... : Concorrenti Home Visit X Factor 2019: dopo le scelte di Samuel e Sfera Ebbasta, arrivano quelle di Malika Ayane e Mara Maionchi. Ecco tutti gli ammessi.

Wow (Niente Aspetta) è il nuovo singolo di Malika Ayane dall’11 ottobre : Il nuovo singolo di Malika Ayane è Wow (Niente Aspetta). Il brano sarà in radio dall'11 ottobre ed è già colonna sonora di un noto spot pubblicitario della quale l'artista è anche testimonial. Il nuovo singolo arriva a quale anno dal rilascio dell'ultimo album di inediti Domino e rappresenta una ripartenza, pur mantenendo tutte le caratteristiche dei due lavori precedenti dei quali rappresenta l'essenza. Racconta Malika Ayane: "La ...

X Factor 13 - Bootcamp : questa sera le scelte di Malika Ayane e Mara Maionchi : Ultimo appuntamento, questa sera, con i Bootcamp di X Factor 13, dalle 21,15 su SkyUno.Ed è il momento delle scelte di Mara Maionchi e Malika Ayane. Dopo quelle di Sfera Ebbasta per le Under Donne e di Samuel per i Gruppi, la seconda parte del Bootcamp di X Factor 2019 prevede le esibizioni di Over e Under Uomini, rispettivamente sotto la guida della produttrice musicale bolognese e della cantautrice milanese.prosegui la letturaX Factor 13, ...

X Factor - Malika Ayane è quello che aspettavamo da tempo : Malika Ayane, finalmente habemus “LA” giudice donna che aspettavamo. Perché in verità, in 12 edizioni del talent musicale più amato di tutti, X Factor, a farsi ricordare sono stati soltanto i giudici uomini. La simpatia e originalità di Elio, la cultura impareggiabile e la stravaganza di Morgan, il cinismo e la precisione di Agnelli, la dialettica di Fedez. Le donne, fatta eccezione per il mostro sacro Mara Maionchi, che in quanto ...

Malika Ayane show a X Factor : «Sfera - un mese con me e poi canti» : Malika Ayane - X Factor 2019 Malika Ayane si conferma protagonista alle Audizioni di X Factor 2019. Dopo aver dominato l’esordio, nella seconda puntata la cantautrice milanese si è lasciata andare a nuove ‘perle’. Con il suo fare meravigliosamente presuntuoso, la giurata ‘osa’ sostenere di poter riuscire nell’impresa di fare di Sfera Ebbasta un vero cantante: “Te hai un potenziale, un mese con me e poi ...

X Factor 13 - Kimono è la nuova Francesca Michielin. Malika Ayane sorpresa della serata - Sfera Ebbasta “cocco” della produzione : E’ molto difficile, considerando il panorama musicale attuale, riuscire ad identificare nuovi talenti, nuovi interpreti, nuovi cantautori o nuovi rapper. Diciamoci la verità, dopo tredici anni di “X Factor”, diciotto di “Amici di Maria De Filippi” e qualche incursione di “The Voice Of Italy” è davvero una missione impossibile scovare e lanciare la nuova stella della musica. Ormai le stelle dei talent durano la “fiammata” di qualche mese, ...

X Factor ha fatto 13 con Malika Ayane : Malika Ayane - X Factor 2019 X Factor 2019 ha una protagonista indiscussa, almeno della prima puntata: Malika Ayane, new entry in giuria nella tredicesima edizione del talent show in onda su SkyUno. Stilosa, come dimostra da anni anche quando canta; perfezionista, che non significa perfetta (esagerazione!) né perfettina; cinica quanto basta. Ma soprattutto, necessaria, in un format sempre uguale a se stesso, dove la differenza la fa chi ha ...

X FACTOR 2019/ Prima puntata : Malika Ayane conquista tutti con... Mulan : X FACTOR 2019, Prima puntata delle Auditions: Malika Ayane conquista tutti con Mulan, promossi anche Sfera Ebbasta come coach e Kimono tra i concorrenti.