Offerte di lavoro Bartolini | 66 posizioni in fase di selezione | invio cv online

Offerte di lavoro Grimaldi Lines e Ikea. Requisiti e scadenza candidature : Sono disponibili delle Offerte di lavoro, in diversi settori, per le aziende Grimaldi Lines e Ikea. Le scadenze per le candidature sono previste per i mesi di ottobre e novembre: ecco quali sono i Requisiti e come candidarsi. Posti disponibili per Ikea: quali e dove L’azienda multinazionale Ikea, da sempre specializzata in vendita di mobili e complementi d’arredo per interni ed esterni, è alla ricerca di nuove risorse da ...

Ikea : Offerte di lavoro in tutta Italia - la candidatura va presentata online : Il gruppo Ikea, fondato in Svezia ed impegnato da anni nella commercializzazione di arredi e complementi per casa e giardino, ricerca da Nord a Sud nuove risorse lavorative da inserire nei tanti store aperti in tutta Italia. Tra i vari requisiti essenziali spiccano ottime doti comunicative, commerciali e predisposizione nei confronti dei clienti. Ikea: opportunità di lavoro a tempo pieno e part-time Ikea, ormai leader nella vendita di arredi e ...

Italo Treno : Offerte di lavoro per diplomati e laureati - invio cv online : Italo compagnia ferroviaria di Alta Velocità, al fine di incrementare il proprio organico, ricerca vari profili aziendali, le posizioni attualmente ricercate sono: operatore d'impianti, IFRS junior accountant, referente impianti di manutenzione area Nord, strategia planning specialist, PMO Assistant. Italo Treno, selezioni in corso da Nord a Sud Italia Le posizioni aperte di Italo sono: operatore d'impianto: per tale ambito lavorativo l'azienda ...

Offerte di lavoro in Bartolini : 40 posizioni aperte per diplomati e laureati : L'azienda Bartolini, da anni impegnata nell'attività di corriere espresso, svolgendo compiti di distribuzione e ritiro merci, apre le sue selezione per 40 posizioni lavorative, con contratti di lavoro part-time e full-time. Assunzioni Bartolini: 40 profili ricercati in varie zone d'Italia Attualmente il sito ufficiale dell'azienda riporta ben quaranta (40) posizioni aperte. Di seguito, vengono riportate alcune ma non tutte le opportunità di ...

Reddito di cittadinanza Fase 2 : convocazioni settembre - patto e Offerte di lavoro : Partita la Fase 2 del Reddito di cittadinanza. Sono scattate infatti, da lunedì 2 settembre, le prime convocazioni di coloro che beneficiano del sussidio e dovranno ora iniziare un percorso di riqualificazione professionale finalizzato all’ottenimento di un impiego. Finora sono 704.595 coloro che hanno sottoscritto il patto per il lavoro e hanno ricevuto la chiamata da parte dei Centri per l’impiego, la maggior parte di questi residenti al ...

Assunzioni educatori e assistenti sociali a Pisa e Torino : Offerte di lavoro senza termine : Al momento, le agenzie per il lavoro Umana e la Gi Group ricercano nuovo personale qualificato con il ruolo di educatore professionale e assistente sociale, da inquadrare con un contratto di somministrazione a tempo determinato con l'eventualità di essere assunti direttamente presso le aziende interessate situate sul territorio nazionale. Posizioni Aperte L'agenzia Umana seleziona profili qualificati con l'incarico di educatore professionale da ...

Il gruppo Calzedonia assume laureati e diplomati : le Offerte di lavoro e come candidarsi : Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé.... questi i nomi dei noti brand italiani di abbigliamento ed intimo facenti parte del gruppo Calzedonia. Chi fosse interessato ad entrare nel mondo della moda non può assolutamente lasciarsi scappare le offerte di lavoro proposte dalla società per diplomati e laureati.Continua a leggere

Offerte di lavoro educatori laureati in scienze dell'educazione o psicologia : cv settembre : Al momento, alcune cooperative sociali Onlus come Sociosfera, Àncora e Valdocco ricercano nuove risorse professionali con l'incarico di assistente educativo ed educatore, da assegnare presso varie località situate sul territorio nazionale. Posizioni aperte a settembre Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale assume con un contratto a tempo determinato personale con il ruolo di assistente educativo in grado di effettuare assistenza educativa ...