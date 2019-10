Giornate del Fai a Milano

Risultati qualificazioni Euro 2020 - colpo del Cipro contro il Kazakistan : le classifiche agGiornate : Risultati qualificazioni Euro 2020 – Tornano in campo le nazionali. Si va verso la chiusura della qualificazioni ad Euro 2020 e alcune selezioni potrebbero strappare il pass già in queste giornate. Tra queste c’è l’Italia, impegnata all’Olimpico di Roma contro la Grecia. Si inizia giovedì per la prima giornata che si chiuderà sabato, nel primo match successo del Cipro contro il Kazakistan, finisce 1-2. Il Belgio ...

Clima - il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro : Giornate con minime sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...

Risultati Serie C - 8^ giornata – Tonfo Novara - il Teramo delude ancora : le classifiche agGiornate : Risultati Serie C – Scende in campo la Serie C. Si disputa l’ottava giornata della terza Serie italiana. Nel girone A il Monza capolista va in trasferta ad Arezzo. L’Alessandria ospita il Pontedera. Nel girone B il Padova sfida l’ArzignanoChiampo, big match tra Vicenza e Cesena. Nel girone C il big match di giornata è Ternana-Catania, il Bari riceve la Cavese, la Reggina va in trasferta sul campo della Paganese. Il ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : in tre fermati per due Giornate : Squalificati Serie C – Il giudice sportivo della Lega di Serie C ha squalificato otto giocatori dopo le gare valide per la settima giornata di campionato. 2 giornate Illanes Minucci (Avellino) Bacioterracciano e Liguori (Fermana) 1 GIORNATA Pinto (Giana Erminio) Cinelli (LR Vicenza) Montanari (Rimini) Turchetta (Sudtirol) Danieli (Virtusvecomp) ALLENATORI 2 giornate Tamarro (Pistoiese) 1 GIORNATA Campilongo (Cavese) Tra le società, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : due Giornate a Koulibaly - chiusa la Curva del Brescia : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: delibera di sanzionare la Soc. Brescia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione ...

Antonio Conte - il re Mida della Serie A : su 119 Giornate - ne ha passate 100 in vetta alla classifica : Antonio Conte ha trascorso cento su 119 giornate di campionato in Serie A da capolista assoluto. Tra i tre campionati, tutti vinti, con la Juventus per un totale di 114 turni, e le prime cinque sfide con l'Inter, il tecnico salentino ha messo insieme appunto 119 presenze, calcola in un articolo La S

Cgil - alle Giornate del lavoro l’incontro tra Conte e Landini : “Il governo tirerà fuori un piano industriale chiaro per l’Italia” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Lecce - si chiudono le Giornate del lavoro della Cgil : in diretta il dialogo tra il premier Conte e Maurizio Landini : Si chiudono al Teatro Apollo di Lecce le Giornate del lavoro della Cgil. In diretta il dialogo tra il segretario Maurizio Landini e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Lecce, si chiudono le Giornate del lavoro della Cgil: in diretta il dialogo tra il premier Conte e Maurizio Landini proviene da Il Fatto Quotidiano.

CorSport : Napoli - 11 reti in 4 Giornate. Una media di 2 - 75 reti a partita. Merito del modulo di Ancelotti : In 4 gare disputate finora, il Napoli ha già segnato 11 gol. Vuol dire una media di 2,75 reti a partita, scrive il Corriere dello Sport. A segnare sono stati in 7. Un gol Manolas e uno Di Lorenzo, entrambi difensori. Due gol Insigne, uno Callejon e quattro Mertens. Una rete Lozano e una Llorente, i nuovi arrivati in attacco. 629 gol in 6 stagioni Dal 2013, primo anno di Rafa Benitez, il Napoli ha segnato, compresi gli ultimi 11, 629 gol. Sono ...

Al via le Giornate del Lavoro della Cgil. Landini e il ministro Provenzano all'inaugurazione : Sono iniziate le Giornate del Lavoro della Cgil. A Lecce la tre giorni di dibattiti e incontri si apre con gli interventi, tra gli altri, del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano e del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. A moderare il dibattito è il giornalista di HuffPost Giuseppe Colombo. Segui la diretta video

Giornate Europee del Patrimonio 2019 : 8 aperture straordinarie da non perdere : Nel week end del 21 e 22 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio: quest’anno sono numerosi gli appuntamenti con aperture straordinarie e ingressi gratuiti in tutta Italia, dal Cenacolo vinciano al Colosseo. Ma numerose sono anche le iniziative organizzate appositamente per l’occasione: come il “compleanno” di Batman alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Ecco 8 eventi da non perdere.Continua a leggere

Conte - Provenzano - Bellanova e Boccia alle Giornate del Lavoro della Cgil a Lecce : Lavoro, imprenditoria e futuro. Ruotano attorno a questi tre cardini le Giornate del Lavoro, organizzate dalla Cgil a Lecce dal 20 al 22 settembre. Tre giorni di incontri e dibattiti tra lavoratori e politica, imprenditoria e informazione. Al centro dell’evento, il cui titolo è “Il cambiamento è”, i temi dei diritti, la contrattazione, lo sviluppo sostenibile, la democrazia e lo sviluppo del territorio, ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : due Giornate ad Aramu : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere, nel corso della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, ...

Se il microfono del PC dà problemi agGiornate Windows : Vi è mai capitato di cercare di partecipare a una videoconferenza e non riuscirci perché il microfono del computer sembrava non funzionare? È emerso che il problema non è nel microfono, ma nella gestione da parte di Windows. In un post sul canale ufficiale di supporto, Microsoft informa della disponibilità di un aggiornamento che “Risolve un problema che impedisce ad alcuni clienti di utilizzare microfoni multicanale USB Audio 2.0 in Voice ...