Fonte : eurogamer

(Di sabato 5 ottobre 2019) I più vecchi di noi ricorderanno un tempo quanto fossero affollati i negozi diil giorno del lancio di un particolare titolo atteso o di una console.Ebbene, con internet questo trend è mutato, e se una volta dovevamo recarci fuori di casa per acquistare i nostripreferiti, oggi possiamo fare la stessa cosa con un click. Il mercato digitale è in chiara, merito della banda larga sempre più diffusa in tutte le case, per cui il futuro è sempre più incerto per i negozi fisici. Stando ai dati risalenti ad un'analisi di mercato effettuata dall'analista Daniel Ahmad, nell'anno fiscale 2015 dei 158.7 milioni di giochi per PS4 venduti, solo il 19% era in digitale. Nel 2016 invece si è passati al 37% su 257.6 milioni di copie, e oggi la fetta del digitale si attesta a oltre il 50%, per la precisione il 53% dei 42,9 milioni di giochi venduti per la piattaforma. E' ...

Eurogamer_it : Le vendite digitali dei videogiochi in crescita mentre quelle retail rimangono stabili - hangyuI_twt : @savemelamadonna la mnet è un canale intero, non ha chiuso... semplicemente non si occuperà più di calcolare gli st… - stillaurora_ : @yoongisracha che comunque oltre ad iTunes ci sarebbe il progetto MelOn di Cloud9 ma da quanto hanno detto preferis… -