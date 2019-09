Caterina Balivo | la camicetta scivola giù e l’incidente sexy è servito

Social scatenati contro Francesco Monte accusato di aver mentito a Caterina Balivo : Qualcosa sembrerebbe non quadrare nel racconto fatto in diretta da Francesco Monte, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” nella puntata dello scorso 25 settembre, quando ha raccontato di come e quando ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Isabella De Candia. Ad accorgersene per prime sono state le follower di Giulia Salemi a cui la fine della storia d’amore tra la loro beniamina e l’ex tronista non è andata molto giù e non perdono ...

Giovanni Ciacci su Caterina Balivo e Guaccero : “Una vale l’altra” : Caterina Balivo e Bianca Guaccero: la frecciata di Giovanni Ciacci Per anni Giovanni Ciacci è stato il protagonista di Detto Fatto. Difatti l’uomo, nella trasmissione condotta nelle ultime due edizioni da Bianca Guaccero, era chiamato a dare i voti ai look delle star. Tuttavia lo stilista, quest’anno, ha deciso di lasciare la trasmissione, volendosi dedicare ad altri progetti. Oggi un giornalista de Il Fatto l’ha raggiunto per ...

“Ero in oncologia…”. Flavio Insinna - lacrime a Vieni da me. E Caterina Balivo si commuove : Flavio Insinna intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 24 settembre il conduttore ricorda Fabrizio Frizzi e confessa quale è stata la prima cosa che ha pensato quando le hanno proposto di condurre lo show dopo la morte di Frizzi: “Scappare. Io ero paralizzato da mille pensieri […] Per primo, un senso di inadeguatezza. Poi il mio pensiero è corso ‘là’: puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’eredità e ...

Vieni da Me - Caterina Balivo frega Lidia Schillaci : rivela a tutta Italia il nome del fidanzato : Lidia Schillaci, attualmente concorrente del talent Tale e Quale Show, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, nel corso dell'odierna puntata di martedì 24 settembre, in onda su Rai 1. Tra i tanti temi trattati nel corso dell'intervista, la Balivo ha cercato di scucire alla cantante il nome

Caterina Balivo spiffera il nome fidanzato (famoso) di Lidia Schillaci di ‘Tale e quale show’ : ecco chi è : Lidia Schillaci è una concorrente di Tale e quale Show, il programma condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1. L’artista di origini siciliane ha sviluppato la passione per la musica sin da giovane, perfezionando gli studi di pianoforte prima e quelli di canto dopo. E nella prima puntata del talent si è aggiudicata il podio con un’imitazione ai limiti della perfezione di Lady Gaga.\\Nell’arco della sua carriera, Lidia ha affiancato diversi ...

“Solo l’intimo…”. Caterina Balivo - la confessione sulle sue ‘abitudini igieniche’ lascia i fan perplessi : Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico: con il suo programma Vieni da me, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, Caterina entra nelle case degli italiani. Dopo anni e anni al timone di Detto Fatto (oggi passato nelle mani di Bianca Guaccero), dalla scorsa stagione la Balivo è passata alla rete ammiraglia con un nuovo show che si ispira a The Ellen DeGeneres Show. Un programma molto ...

Vieni da me - Ilaria Spada a Caterina Balivo : “Ma è vergognoso!” : Ilaria Spada bacchetta Caterina Balivo a Vieni da me: “Ma è vergognoso!” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata l’attrice Ilaria Spada, molto amica di Caterina Balivo. E a proposito dell’amicizia che le lega, la padrona di casa del programma di Rai1 ha chiesto quanti anni avesse il figlio. Subito arrivata la replica della Spada che… “Fa due mesi oggi. Caterina sei una vergogna! Sono la madrina ...

Giovanni Minoli a Vieni da me : ‘Ero diventato anoressico’ - la rivelazione da Caterina Balivo : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di giovedì 19 settembre Giovanni Minoli svela aspetti inediti del proprio privato. Il conduttore di Mixer parla infatti della giovinezza e del rapporto con la propria famiglia rimarcando la severa educazione ricevuta in casa e delineando la figura di una madre molto rigida: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo ...

Luca Onestini ospite da Caterina Balivo. L’affondo a Barbara D’Urso è pesantissimo : gelo totale : In queste settimane si stanno rincorrendo voci secondo le quali l’ex tronista di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Luca Onestini e Ivana Mrazova siano in crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello, il reality Mediaset in cui ha conosciuto Ivana, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai 1, ha smentito, anche se indirettamente, quanto il web sospetta.\\ \\ Luca Onestini è sempre stato ...

Vieni da me - la figlia di Pupo sconvolge il pubblico : "Ma lei ha il pisello rosa?" - gelo da Caterina Balivo : Clara Ghinazzi, una delle tre figlie del cantante Pupo, è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1. Tra i tanti argomenti trattati nell'intervista, non si poteva non parlare anche della bigamia del padre della 28enne. La presentatrice chiede quindi alla ragazza se

Caterina Balivo - Laura Freddi si confessa a Vieni da Me. Interviene Ambra : Caterina Balivo ospita Laura Freddi a Vieni da Me e a sorpresa telefona in diretta Ambra Angiolini. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è ...

Caterina Balivo sbotta in diretta sugli ascolti di Vieni da Me : Caterina Balivo si arrabbia a Vieni da Me per gli ascolti: lo sfogo in diretta Il nuovo appuntamento di Vieni da Me è stato caratterizzato da uno sfogo di Caterina Balivo in diretta. Durante La Cassettiera, in cui Giovanni Minoli si è raccontato tra vita privata e professionale, Caterina Balivo è sbottata sugli ascolti di Vieni da Me. La conduttrice ha letto un tweet di uno spettatore del talk show del primo pomeriggio di Rai1 che lamentava il ...