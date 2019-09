1994 | Miriam Leone e Guido Caprino a Blogo VIDEO

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019) A margine della conferenza stampa di presentazione di, la stagione definitiva della trilogia iniziata con 1992 e proseguita con 1993,ha incontrato, interpreti di, rispettivamente, di Veronica Castello e Pietro Bosco.andrà in onda su Sky Atlantic a partire da venerdì 4 ottobre.Sono grata agli sceneggiatori per aver creato Veronica Castello, perché è un personaggio fuori dalla banalità. Lei si prostituisce e si vende, per denaro o sete di potere? No, è una specie di Bocca di rosa, lo fa per amore e disamore verso se se stessa; è cinica, ma anche romantica. Ha una ferita profonda, è piena di sfumature e di complessità difficili da rendere, ma che nel gioco di un attore sono il divertimento e l'impegno massimo.) pubblicato su TVBlog.it 26 settembre 2019 08:30.

infoitcultura : Aspettando “1994”, Stefano Accorsi e Miriam Leone all’anteprima romana della serie - infoitcultura : La siciliana Miriam Leone da rossa a bionda Nuovo look alla presentazione di '1994' - infoitcultura : 1994: le anticipazioni sulla serie tv con Stefano Accorsi e Miriam Leone -