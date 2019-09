All' ospedale Civico altro guasto al macchinario della risonanza magnetica

Napoli - 3 arresti per la sparatoria All'ospedale Pellegrini : sparatoria ospedale Pellegrini. Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato di Napoli. Un 19enne, un 22enne e un 30enne

Bomba d'acqua su Napoli - Allagato il reparto di radioterapia dell'Ospedale del Mare : Nel corso di questa notte una vera e propria Bomba d'acqua si è abbattuta sul quartiere di Ponticelli a Napoli, causando un allagamento di alcune aree destinate al reparto di radioterapia...

Blackout All'ospedale di Lipari poco prima di un intervento chirurgico - paziente trasferito con elisoccorso a Patti : Sofia Dinolfo Nell'ospedale di Lipari è avventuto un Blackout poco prima un intervento chirurgico d'urgenza, il paziente è stato trasferito nell'ospedale di Patti in elisoccorso e per fortuna sta bene Sono state ore di angoscia ieri nell’ospedale di Lipari in provincia di Messina a causa di un Blackout avvenuto pochi istanti prima un intervento chirurgico. A trovarsi nel mezzo di una circostanza drammatica un eolo-australiano che si ...

Papà spezza dito All'infermiere dell'ospedale per lunga attesa : spezza un dito all'infermiere lamentando un presunto ritardo dei soccorsi per il figlio. Così, il Papà di un bambino ha dato fuori di senno all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli generando il caos nella struttura. I fatti risalgono alle 06.00 di questa mattina. A denunciare la vicenda è il Consigliere Regionale dei verdi, Francesco Emilio Borrelli, con un post editato sulla suo profilo Facebook appena qualche ora fa. Stando a quanto si ...

Neonato trovato morto in un cespuglio a Bolzano - la madre dimessa dAll’ospedale : va in carcere : La donna rumena accusata di avere ucciso e abbandonato il figlio Neonato trovato sotto un cespuglio lungo una strada secondaria sopra a Lana (Bolzano) è stata dimessa oggi dall'ospedale Tappeiner di Merano e trasferita nel carcere di Trento. Domani si terrà l'udienza di garanzia. Attesi i risultati dell’autopsia sul corpicino.Continua a leggere

Marocchino picchia la convivente e la manda All'ospedale : denunciato : Emanuele Canepa Veniva aggredita e maltrattata da tempo la donna finita ieri all'ospedale a seguito delle percosse ricevute dal compagno: un Marocchino di 46 anni, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. Era residente a Cremona ma domiciliato in provincia di Siena, a San Quirico d'Orcia, il Marocchino 46enne denunciato nella giornata di ieri dai carabinieri per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Il nordafricano ha ...

Donna muore All'ospedale di Vimercate per una trasfusione sbagliata : Una Donna di 84 anni ha perso la vita a causa di una trasfusione sbagliata di sangue. È successo all'ospedale di Vimercate venerdì scorso, 13 settembre, ma la notizia ha avuto diffusione solo nella giornata di oggi. La signora era residente ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Un'anziana è morta dopo una trasfusione di sangue destinata ad un'altra paziente L'anziana, Angela Crippa, è deceduta in seguito ad una trasfusione di sangue di un ...

Milano - All’ospedale per eccessivo torpore : bimbo di 18 mesi positivo Alla cannabis : Un bimbo di un anno e mezzo è risultato positivo alla cannabis all’ospedale “Vittore Buzzi” di Milano. È quanto hanno scoperto i genitori del piccolo ieri sera, intorno alle 20.30, quando, vedendo che il bambino non si risvegliava da un sonno profondo, preoccupati, hanno chiamato il 118. In ospedale gli esiti degli esami hanno poi rivelato la presenza nel sangue di cannabinoidi. Sia il padre, un egiziano di 38 anni con un ...

Una donna di 84 è morta per un errore di trasfusione All'ospedale di Vimercate : Una donna di 84 anni è morta a seguito di una presunta errata trasfusione di sangue, venerdì scorso all’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Il plasma potrebbe essere stato scambiato con quello di un altro paziente. L’ospedale ha confermato il decesso della donna e di aver immediatamente allertato la Procura di Monza, parallelamente all’avvio di un’indagine interna.Il Ministro della Salute ...

VIDEO – Mihajlovic acclamato davanti All’ospedale dopo la vittoria di Brescia : dopo la vittoria in rimonta del Bologna, tutta la squadra è andata a rendere omaggio al proprio mister, Sinisa Mihajlovic. Il VIDEO pubblicato da SportMediaset. Sinisa Mihajlovic è stato acclamato ed incoraggiato al di fuori della struttura dove è ricoverato per curare, con cicli di chemioterapia, la leucemia che gli è stata diagnosticata poco dopo l’inizio del ritiro bolognese. CLICCA QUI PER IL VIDEO PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Sei vigili per fermare un giovane - in tre finiscono All'ospedale : c'è il video : Succede a Milano, davanti a numerosi testimoni, nei pressi del mercatino di piazzale Cuoco, in via Tertulliano in zona...

Sara Affi Fella (Uomini e Donne) - la foto dAll’ospedale preoccupa : “È malata”. Il ‘triste’ ritorno sui social : Sara Affi Fella è riuscita pian piano a riconquistare la fiducia e l’affetto del suo pubblico. Dopo lo ‘scandalo’ di cui è stata protagonista a Uomini e Donne, dove ha portato avanti il trono rimanendo segretamente fidanzata con il suo ex, la giovane influencer ha ripreso la sua vita ed è tornata a sorridere insieme al calciatore Francesco Fedato. Nel luglio del 2018 è arrivata la scelta, ma la storia tra Sara e il corteggiatore Luigi ...

F1 - come sta Michael Schumacher? Le ultime novità - voci dAll’ospedale : “È cosciente” : Arrivano nuove indiscrezioni da Le Parisien in merito alle condizioni di Michael Schumacher. come riportato dall’ANSA, l’ex pilota di Formula Uno oggi dovrebbe lasciare l’ospedale Georges Pompidou di Parigi, in cui è ricoverato da lunedì per una terapia “top secret”, che potrebbe essere stata basata su delle trasfusioni di cellule staminali, coordinata dal luminare Philippe Menasché. La notizia più interessante lanciata dal ...

Per i medici era stitica - bimba di tre anni muore per un cancro raro : “Rimandata a casa 11 volte dAll’ospedale” : “Da mamma sentivo che c’era qualcosa di più grave, ero preoccupata, non potevo credere che fosse solo un problema di stitichezza“. Così si è sfogata ai tabloid britannici Ellish Flanagan, la mamma della bambina di tre anni morta di una rara forma di tumore a causa di un’errata diagnosi dei medici. La piccola Aoife Flanagan-Gibb, originaria dell’Essex, nel Regno Unito, si lamentava continuamente e aveva difficoltà ad ...