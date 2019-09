NBA – Klay Thomspon | l’amico che tutti vorremmo | regala una Rolls Royce a Zaza Pachulia

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019)Thompsonunaper il suo ritiro dal basket giocato: i due hanno vinto insieme due anelli NBAThompson è l’amico che! Il cestista dei Golden State Warriors si è reso protagonista di un bellissimo gesto, con il quale ha omaggiato il ritiro dell’ex compagno. Tramite una foto postata sui social, si è scoperto cheThompson hato una splendidaall’ex compagno con il quale ha vinto due anelli NBA con i Golden State Warriors. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo NBA –, l’amico cheunaper il ritiro SPORTFAIR.

DelbonoRoberto : RT @dchinellato: Anche Klay Thompson prenota un posto a #Tokyo: “Vorrei essere nella squadra olimpica”. Steph Curry, Damian Lillard e Draym… - Fprime86 : RT @dchinellato: Anche Klay Thompson prenota un posto a #Tokyo: “Vorrei essere nella squadra olimpica”. Steph Curry, Damian Lillard e Draym… - ChileseAndrea : RT @dchinellato: Anche Klay Thompson prenota un posto a #Tokyo: “Vorrei essere nella squadra olimpica”. Steph Curry, Damian Lillard e Draym… -