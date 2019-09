Trento | blitz contro il narcotraffico | 19 arresti e 70 indagati Una rete estesa dal

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una tonnellata di hashish e due chili di cocaina, per un valore sul mercato illecito di oltre 70 milioni di euro. Sette misure di custodia cautelare in carcere e due organizzazioni dedite alcolpite. Sono i numeri dell’operazione condotta dalla guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, regione che evidentemente non è più un’isola felice nel panorama criminale. Quattro persone sono state catturate in Lombardia, Campania e Puglia, altre tre in Olanda e Spagna, ma in totale le persone arrestate nel corso delle indagini dell’operazione “Carthago” sono 19 e gliuna settantina. L’inchiesta è iniziata nel 2016 con un primo sequestro di stupefacenti nei confronti di un gruppo di pusher magrebini radicato in Trentino. È stata diretta dalla Procura distrettuale e condotta dalle unità speciali antidroga del Gigo, in forza alle Fiamme Gialle di ...

