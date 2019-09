La libertà dei moderni di Constant e il bluff della democrazia diretta

Hideo Kojima a tutto Death Stranding tra i paragoni con Metal Gear Solid e la libertà assoluta dei giocatori : Il Tokyo Game Show 2019 ci ha regalato uno sguardo estremamente approfondito al mondo di Death Stranding e la possibilità di comprendere finalmente diversi aspetti dell'esperienza di gioco della nuova opera di Hideo Kojima .I video gameplay mostrati in occasione dell'evento in terra nipponica hanno comunque lasciato i fan con diverse curiosità e diverse domande sulla trama, sul gameplay e sul mondo di gioco dell'esclusiva PS4. Kojima stesso si è ...

Altro che El Chapo - il vero capo dei narcos è ancora in libertà . E si chiamo El Mayo : Il più famoso dei criminali messicani è stato condannato a New York. Ma a regnare sui narcos oggi è qualcun Altro . Un boss potentissimo e misterioso. Ecco chi è

Varese - capriolo rimane incastrato in una recinzione : le immagini del difficile salvataggio dei Vigili del fuoco - poi la corsa verso la libertà : Prima lo hanno incappucciato, per non agitarlo, poi, con una difficile operazione, lo hanno salvato. Così i Vigili del fuoco hanno aiutato un capriolo, rimasto incastrato tra due sbarre di una recinzione a Castelveccana, in provincia di Varese. L’animale, dopo l’intervento, ha iniziato a correre libero verso la natura. Parte dell’operazione è stata filmata e pubblicata sul profilo Twitter dei Vigili del fuoco. Video ...