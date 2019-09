Roberto Giachetti | Ero contrario all' accordo con i 5 stelle | lascio la direzione

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Ho deciso di dimettermi dalladel Pd”.annuncia la sua decisione qualche minuto dopo il giuramento dei viceministri e dei segretari. Lo fa con un post su Facebook: “Dopo il giuramento del Governo, anche per la parte dei viceministri e sottosegretari, è venuto il momento che io parli e dica la mia dopo un periodo di silenzio durato un mese e mezzo”, afferma. Poi un riferimento al nuovo governo Pd-M5s: “Capisco perfettamente le ragioni per cui abbiamo deciso di fare questoe in cuor mio io, davvero, mi auguro che possa funzionare. Non posso, però, rinnegare le mie convinzioni sul Movimento Cinquee su tutto quello che è successo in questi anni perché sono cose che a me pesano”.rivendica la sua posizione, ricordando che non è mai stato d’con ...

