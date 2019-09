Romina Power a Domenica In | la frase sui vaccini fa subito discutere

Domenica In - Romina Power : “Troppi vaccini”. Ma la figlia Cristel ribatte : “Io penso che bisogna fidarsi del proprio medico” : Romina Power, ospite della prima puntata di Domenica In, ha parlato con la padrona di casa, Mara Venier, anche dei nipotini. In collegamento la figlia Cristel, madre di due bimbi: “Com’è la vita con due figli piccoli? Non semplice, perché non c’è un manuale delle istruzioni“, ha detto. A un certo punto la chiacchierata è virata verso una questione molto delicata: “Noi nonne non abbiamo potere decisionale. Li ami e ...

Domenica In - Romina Power esordisce così da Mara Venier : "Ho una compagna..." : Romina Power è stata ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. E ha esordito con una frase che sul momento ha sconvolto tutti. Sulla poltrona, seduta di fronte alla conduttrice ha infatti detto: "Mara, ho una compagna". Ma la ex moglie di Albano Carrisi non si riferiva alla relazione con una donna m

Domenica In – Prima puntata del 15 settembre 2019 – Amadeus - Daniale Liotti - Arisa - Romina Power - tra gli ospiti di Mara Venier. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier torna nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l'arrivo di Orietta Berti nel cast fisso

Al Bano e Romina Power - lei rivela : 'Nuovi progetti insieme' : Al Bano Carrisi e Romina Power a distanza di anni dal loro divorzio, sono ancora una delle coppie più amate del panorama nazionale e internazionale. In una recente intervista l'artista italo-americana ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul rapporto che la lega al suo ex marito. L'attrice americana è stata intervistata dal sito La voce grossa. Per l'occasione non sono mancate delle domande sui nuovi progetti di lavoro e sulla vita ...

Avete mai visto la sorella di Romina Power? Si chiama Taryn e sul suo conto gira una voce triste : Avete mai visto la sorella di Romina Power? Si chiama Taryn, ha due anni meno di Romina ed è come Romina, figlia di Tyrone Power e Linda Christian. Le due sono molto legate e, anche se vivono lontane, non perdono occasione per stare insieme. Classe 1953, Taryn è stata un’attrice e ha recitato in otto film, il più importante dei quali è senza dubbio “Il Conte di Montecristo” del 1975, che la vedeva protagonista insieme a Tony Curtis e Richard ...

Romina Power - novità importanti con Al Bano e la rivelazione sulla nipote : Seppellita l’ascia di guerra, Al Bano e Romina sembrano aver ripreso a filare d’amore e d’accordo, almeno dal punto di vista artistico. Da quando hanno preso la decisione epocale di mettere da parte la loro travagliata storia personale per tornare a lavorare insieme, ogni tappa del loro tour mondiale è stata un successo. Il pubblico non aspettava altro che rivederli uniti e, se ricostruire la favola d’amore che ha incantato gli italiani, sembra ...

Romina Power - nuovi progetti in arrivo e su Al Bano : "Forse ci sarà una sorpresa in tv" : Che estate per Romina Power! La felicità per essere diventata nuovamente Nonna grazie a Cristel Carrisi che ha regalato un nuovo componente della grande famiglia di Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. In un'intervista tratta dal sito La voce grossa si parla della famiglia allargata e del lavoro che l'ha più gratificata, la cantante innanzitutto non nasconde la sua felicità per il lieto evento: Sono diventata nonna per la seconda volta. Questo ...

Al Bano e Romina Power - una canzone insieme. La voce incontrollabile su Sanremo : Romina Power è incontenibile. L'ex moglie di Al Bano sta preparando due sorprese per il futuro e una coinvolge proprio l'ex marito. "Sto lavorando ad un mio nuovo album da solista, mentre con AlBano abbiamo appena inciso una canzone che mi piace moltissimo", ha dichiarato al portale La voce Grossa.

Domenica In - Orietta Berti nel cast fisso : Romina Power torna come ospite : Orietta Berti e Romina Power a Domenica In con Mara Venier Tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In, condotta ancora una volta da Mara Venier. Il programma tornerà in onda Domenica 15 settembre ma ci saranno poche novità rispetto allo scorso anno. Tra queste la presenza fissa di Orietta Berti che, dopo le […] L'articolo Domenica In, Orietta Berti nel cast fisso: Romina Power torna come ospite proviene da Gossip e Tv.

AL BANO E Romina POWER/ 'Lui maschilista? No - un uomo raro' - Techetechetè Superstar - : Al BANO e ROMINA POWER, oggi a Techetechetè Superstar l'omaggio ai due cantanti. Le lacrime di lui quando ha rivisto l'ex moglie: il retroscena.

Linda Christian madre Romina Power/ 'Ylenia prima o poi potrà tornare' : Chi è Linda Christian madre Romina Power, scomparsa da otto anni la donna è stata anche lei attrice. La sua carriera fu brillante fin dagli anni quaranta.