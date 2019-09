Arda Turan condannato a due anni di carcere | rissa | intimidazioni e colpi di pistola

Il calciatore turco Arda Turan è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per una rissa avvenuta lo scorso ottobre : Il calciatore turco Arda Turan è stato condannato a 2 anni , 8 mesi e 15 giorni di carcere da un tribunale di Istanbul per lesioni volontarie e detenzione illegale d’arma da fuoco, dopo una rissa avvenuta lo scorso ottobre : la

Arda Turan condannato a 2 anni e 8 mesi di prigione [DETTAGLI] : L’ex calciatore turco di Barcellona e Atletico Madrid Arda Turan, attualmente in forza al Basaksehir di Istanbul, è stato condannato a 2 anni 8 mesi e 15 giorni di prigione per detenzione illegale d’arma da fuoco e per aver sparato con l’intento di intimidire e provocare panico. E’ stato invece assolto dall’accusa di molestie sessuali. Lo riferiscono media locali, secondo cui la pena è stata al momento ...