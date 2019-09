Iran,morta tifosa che si era data fuoco

E'la giovane che si eraper protestare contro la condanna a 6 mesi per oltraggio al pudore, inflittagli per aver tentato di entrare nello stadio durante una partita di calcio, a Teheran. La ragazza di cui non è nota l'identità aveva 29 anni. Era stata fermata il 12 marzo scorso allo stadio Azadi dove era entrata travestita da uomo per assistere alla partita dell'Estghlal, la sua squadra. Il caso ha riacceso le polemiche sul divieto per le donneiane di assistere alle partite maschili.(Di martedì 10 settembre 2019)