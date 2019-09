Bimbo immigrato preso a calci | la mamma | Mio figlio voleva solo fare una

Cosenza - calcio a Bimbo immigrato di 3 anni/ 'Chiedeva cosa avesse fatto di male' : calcio a bimbo immigrato di 3 anni, choc a Cosenza. Il padre del piccolo: 'Per due giorni non è riuscito a dormire'. Le ultime notizie.

Bimbo immigrato preso a calci a Cosenza : l'aggressore è il fratello di un pentito : È il fratello di un pentito di camorra che si trovava in un luogo protetto del cosentino, l’uomo che a Cosenza ha dato un calcio ad un bambino di origini marocchine di tre anni perché si era avvicinato alla figlia neonata in carrozzina.L’uomo e la moglie, entrambi denunciati per lesioni personali aggravate, sono stati immediatamente allontanati dalla Calabria e trasferiti in altra località protetta.Secondo quanto ...

Bimbo immigrato di tre anni preso a calci da un padre - si era avvicinato alla figlia neonata : Ha visto una neonata in carrozzina e con l’innocenza dei suoi tre anni si è avvicinato, forse per salutarla. Ma quella vicinanza non è andata giù al padre ed alla madre dalla carnagione chiara della piccola (e non un bambino come si era appreso in un primo momento). Troppo scura la pelle dell’altro rispetto alla propria per consentire anche solo un minimo contatto. E così, per allontanare ...

Dà calcio a Bimbo immigrato - denunciato : 22.20 E' stato individuato e denunciato dalla polizia l'uomo che, a Cosenza, ha colpito con un calcio un bambino immigrato di 3 anni. Denunciata anche la moglie.Sono due giovani di 22 e 24 anni Entrambi, secondo l'accusa, hanno aggredito il piccolo che si era avvicinato alla carrozzina della loro figlia neonata. I due sono stati denunciati con l'accusa di lesioni personali aggravate.

Cosenza - dà un calcio a Bimbo immigrato perché si avvicina al figlio : Il ragazzino, di origini nordafricane, è stato subito soccorso dai passanti. Era andato con i fratellini a prendere un gelato. Il sindaco: "Gesto gravissimo senza giustificazione"