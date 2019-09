Violenze | estorsioni e stupri in comunità | fermati 4 minorenni a Nuoro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Federico Garau Il branco prendeva di mira sia gli operatori, aggrediti e minacciati di morte, che i coetanei considerati più deboli: un ragazzino autistico è stato seviziato e costretto a chiedere l'elemosina, mentre una minorenne ha subìto abusi sessuali Sono finiti in stato di fermo quattroche per lungo tempo hanno tenuto in ostaggio educatori ed altri ragazzi ospiti di unadi recupero in provincia di. Tante le accuse mosse nei loro confronti, tutte gravissime. Si parte dai reati di maltrattamenti, lesioni e danneggiamento fino ad arrivare al sequestro di persona, all'estorsione, allo stalking ed alla violenza sessuale. Un'escalation di violenza che ha fatto sprofondare lain cui risiedevano i ragazzi nel più totale terrore. Completamente fuori controllo, i giovani prendevano di mira sia i loro coetanei che gli educatori, spesso incapaci ...

TuttoQuaNews : RT @lanuovasardegna: Nuoro, estorsioni e violenze sessuali in una comunità di recupero: 4 minori arrestati - lanuovasardegna : Nuoro, estorsioni e violenze sessuali in una comunità di recupero: 4 minori arrestati - Michelal00 : Comunque secondo la mia modesta opinione che non vuole assolutamente prevalere sulle altre perché siamo in una repu… -