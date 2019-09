Harry Quebert | buon debutto della fiction di Canale 5 | stasera 3 settembre i nuovi episodi

La verità sul caso Harry Quebert - anticipazioni seconda puntata del 3 settembre : Ottimo esordio su Canale 5 per la fiction La verità sul caso Harry Quebert, che nel suo primo appuntamento ha raggiunto 2.782.000 telespettatori pari al 13.2% di share. Vediamo cosa succederà nei due episodi in onda martedì 3 settembre 2019, sempre in prima serata: La verità sul caso Harry Quebert, trama seconda puntata di martedì 3 settembre 2019 Jenny spinge Marcus a scrivere il libro su Harry Quebert, facendo affiorare la verità su quanto è ...

Ascolti tv - i dati auditel del 2 settembre : vince La Verità sul caso Harry Quebert : Ascolti tv, prime time La prima parte della miniserie con Patrick Dempsey La Verità sul caso Harry Quebert in onda su Canale 5 ha raccolto davanti al video 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share, aggiudicandosi la prima serata. Su Rai1 l’appuntamento con la commedia romantica Io che amo solo te, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido, è stato visto da 2 milioni 404 mila spettatori pari all’11.7% di share. ...

LA VERITÀ SUL CASO Harry QUEBERT/ Anticipazioni 3 settembre : il segreto choc di Nola : La VERITÀ sul CASO HARRY QUEBERT, Anticipazioni del 3 settembre 2019, in prima Tv su Canale 5. HARRY allontana Nola e inizia una relazione con Jenny, ma...

Ascolti tv 2 settembre 2019 : La Verità sul caso Harry Quebert parte bene : Ascolti tv ieri lunedì 2 settembre 2019: buon inizio per La Verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey Approda su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert e la prima puntata parte bene. Gli Ascolti tv della prima serata di lunedì 2 settembre vedono trionfare la nuova fiction con un bel risultato. Dall’altra […] L'articolo Ascolti tv 2 settembre 2019: La Verità sul caso Harry Quebert parte bene proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 2 settembre 2019. Harry Quebert 13.2% - Io che amo solo Te 11.7%. Ottima partenza per Porro (9.3%) - che batte Iacona (5.4%) : Io che Amo solo Te - Maria Pia Calzone e Michele Placido Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 2.404.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Made in.. Arteteca ha interessato 1.312.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo Destino ha catturato l’attenzione di 1.267.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 2 settembre. Harry Quebert 13.2% - Io che amo solo Te 11.7%. Ottima partenza per Porro (9.3%) - che batte Iacona (5.4%) : Io che Amo solo Te - Maria Pia Calzone e Michele Placido Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 2.404.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Made in.. Arteteca ha interessato 1.312.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo Destino ha catturato l’attenzione di 1.267.000 ...

Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre - Harry Quebert (13.2%) supera Rai 1 (11.7%) bene Quarta Repubblica) : Ascolti Tv Lunedì 2 Settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La Verità sul caso Harry Quebert 1a Tv Free (2 ep.)- Canale 5 – 2.782 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io che amo solo te – Rai 1 – 2.404 milioni e %11.7 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Quarta Repubblica – Rete 4 – 1.546 milioni e 9.3% 15-64 ...

Ascolti TV | Lunedì 2 settembre. Harry Quebert 13.2% - Io che amo solo Te 11.7% - Quarta Repubblica 9.3% - Made in Arteteca 6.4% - Presa Diretta 5.4% : Io che Amo solo Te - Maria Pia Calzone e Michele Placido Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 2.404.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Made in.. Arteteca ha interessato 1.312.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo Destino ha catturato l’attenzione di 1.267.000 ...

'The truth about the Harry Quebert affair' - riepilogo 1^ puntata : qualcuno minaccia Marcus : Lunedì 2 settembre è andata in onda in primetime su Canale 5 la prima attesissima puntata della serie tv con protagonista Patrick Dempsey, "La verità sul caso Harry Quebert". Al centro delle vicende dei primi due episodi ci saranno il ritrovamento del corpo senza vita di Nola Kellenger e le prime indagini effettuate da Marcus per cercare di liberare Harry. Nola ed Harry si incontrano La narrazione ha inizio nel 1975, quando il famoso scrittore ...

La verità sul caso Harry Quebert trama episodi 3 settembre 2019 su Canale 5 : LA verità SUL caso Harry Quebert episodi 3 settembre. Arriva in chiaro per la prima volta su Canale 5 la serie tv con protagonista Patrick Dempsey. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sugli episodi del secondo appuntamento martedì 3 settembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA La verità sul caso Harry Quebert trama episodi 3 settembre 2019 su Canale 5 La verità sul caso Harry Quebert trama episodio 3. ...

Repliche La verità sul caso Harry Quebert : dove e quando : La verità sul caso Harry Quebert: dove e quando vedere le Repliche La verità sul caso Harry Quebert è la nuova mini-serie in onda su Canale 5. La storia prende vita dall’omonimo romanzo di Joel Dicker e in pochi episodi svela la verità sull’omicidio della giovane Nola Kellergan. Per chi non ha modo di seguire […] L'articolo Repliche La verità sul caso Harry Quebert: dove e quando proviene da Gossip e Tv.

La verità sul caso Harry Quebert/ Anticipazioni - 2 settembre : la scomparsa di Nola : La verità sul caso Harry Quebert, Anticipazioni del 2 settembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Uno scrittore viene sospettato di un cold case di 30 anni.

La Verità sul caso Harry Quebert : anticipazioni seconda puntata : anticipazioni La Verità sul caso Harry Quebert, seconda puntata: due nuovi indizi su Nola La prima puntata de La Verità sul caso Harry Quebert in onda su Canale 5 ha regalato già molti colpi di scena ai suoi telespettatori. Il giovane scrittore Marcus Goldman riuscirà a scagionare il suo amico ed ex professore Quebert? Accusato […] L'articolo La Verità sul caso Harry Quebert: anticipazioni seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

LA VERITÀ SUL CASO Harry QUEBERT/ Anticipazioni 2 settembre : l'aiuto di Marcus : La VERITÀ sul CASO HARRY QUEBERT, Anticipazioni del 2 settembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Uno scrittore viene sospettato di un cold case di 30 anni.