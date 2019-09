Giulia Cavaglia da tronista a corteggiatrice? Il like sibillino

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Serena Granato L'expotrebbe tornare a Uomini e donne in un ruolo inedito Dopo aver coperto il ruolo dia Uomini e donne,potrebbe molto presto tornare in tv e in un ruolo inedito. La sua scelta di proseguire la frequentazione avviata in tv con Manuel Galiano si è rivelata fallimentare, tanto che i due si sono recentemente detti addio. In occasione della puntata finale del suo trono, andata in onda su Canale 5, laaveva dovuto comunicare al suo ormai ex corteggiatore Giulio Raselli che non sarebbe uscita con lui dal dating-show di Maria De Filippi. Una scelta che sembra aver fatto soffrire Giulio, il quale poi è riuscito a rialzarsi sfoderando le sue armi di seduttore nel ruolo di tentatore a Temptation island, dove ha stregato la fidanzata di Nicola Tedde, Sabrina Martinengo. E adesso che si avvicina la nuova stagione di Uomini e ...

