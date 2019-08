Conte lancia il suo governo allontanandosi dalla Russia e archiviando Rousseau

Crisi - Di Maio lancia il Conte bis : “Accordo politico con il Pd per governo di lungo termine” : “Diciamo grazie al presidente Mattarella per la sua sensibilità istituzionale”. Lo ha detto Luigi Di Maio al Quirinale. “Una forza politica ha staccato la spina al governo dopo il rimborso ai truffati delle banche, il reddito di cittadinanza, nuove politiche sulla immigrazione e che si era guadagnato il rispetto europeo”, sostiene. “In politica ci sono due categorie, quelli che la fanno e quelli che se ne ...

Crisi di governo - Trump lancia un endorsement a Conte : “Spero che resti premier”. Ma all’inizio sbaglia nome : “Spero che Conte resti premier“. Così, con uno dei suoi consueti tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato il suo endorsement al presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Il tycoon americano nel cinguettio ha lodato “l’altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte”, sbagliando inizialmente il nome. Starting to look good for the highly respected Prime ...

Grillo si scaglia contro Renzi. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Crisi governo - Pd-M5S - sì al taglio dei parlamentari. E Grillo rilancia Conte : «È un elevato» : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti

Grillo si scaglia contro Renzi e il Pd. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Inter-Lecce - le probabili formazioni : Conte potrebbe lanciare Lukaku dal primo minuto : La lunga attesa è terminata: riparte la Serie A, con tante incertezze in ottica calciomercato. Una squadra che sembra possa ancora cambiare tanto è l'Inter che, intanto, si prepara all'esordio che la vedrà contrapposta lunedì al Lecce allo stadio Meazza con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. Pugliesi che, dunque, tornano nel massimo campionato italiano dopo una promozione quasi insperata, la seconda consecutiva dopo quella dell'anno prima ...

Coldiretti lancia l’allarme sui cibi importati : “Contengono il doppio dei residui chimici irregolari” : “Sugli alimenti importati è stata individuata una presenza irregolare di residui chimici più che doppia rispetto a quelli Made in Italy con i pericoli che si moltiplicano per gli ortaggi stranieri venduti in Italia che sono quasi cinque volte piu’ pericolosi di quelli nazionali”. E’ quanto afferma la Coldiretti basandosi su una sua analisi sull’ultimo report del ministero della Salute sul “Controllo ufficiale ...

Conte : «Salvini sleale - è inaccettabile» Il leghista lancia l’idea del maxi-rimpasto Ma Di Maio : è pentito - ma frittata è fatta : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Catania - Matteo Salvini Contestato : “Buffone”. Lanciate bottiglie di plastica contro l’auto : All’uscita dal municipio di Catania, qualche centinaio di manifestanti ha contestato Matteo Salvini gridando “buffone” e lanciando bottiglie di plastica vuote contro la sua auto. Tra il portone del municipio e la folla c’era un cordone di polizia. Ci sono stati momenti di tensione fra un gruppo di oppositori e uno di sostenitori della Lega. Le due fazioni sono divise da un cordone delle forze dell’ordine. Un gruppo di ...

"Qualcosa si è rotto. O si ricomincia da capo o ci si lascia da buoni amici". Salvini accelera e lancia l'ultimatum a Conte : A metà colloquio Matteo Salvini guarda negli occhi il premier Giuseppe Conte e drammatizza: “O si ricomincia da capo o ci lasciamo da buoni amici. Di Toninelli non parlo. Hai visto che interviste rilascia? Sulla giustizia i sindacati pensano il peggio. Che vuoi fare?”. Salvini è un fiume piena, non si ferma un attimo dentro lo studio dell’avvocato del popolo. E mentre lo guarda, il suo telefono ribolle. I soldati ...

Calciomercato Inter - Conte si sbilancia : “Lukaku? Lo volevo già quando ero al Chelsea…” : “Leggo di questo scambio tra Lukaku e Dybala sui giornali, non so cosa accadrà. Non so nulla e penso solamente a lavorare“. Queste le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa post partita contro il Tottenham in ICC. “In rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso. Capisco che il mercato non sia semplice. Lukaku? Sembrava in un primo momento che fosse fatta con ...

NBA – Aaron Gordon lancia la sfida per il prossimo Slam Dunk Contest : nel mirino Zach LaVine e… Zion Williamson : Aaron Gordon lancia la sfida in vista del prossimo Slam Dunk Contest: la stella dei Magic non solo si candida, ma è pronto a sfidare Zach LaVine e Zion Williamson La stagione NBA deve ancora iniziare, ma c’è già chi pensa all’All-Star Game. Intervistato da TMZ Sport, Aaron Gordon ha aperto alla sua possibile candidatura per lo Slam Dunk Contest, l’attesisima gara di schiacciate che lo vide protagonista nel 2016. La stella dei Magic dovette ...