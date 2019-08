Due stazioni di monitoraggio della radioattività in Russia hanno smesso di inviare dati

Maltempo - tre vittime. Tromba d'aria a Fiumicino uccide una donna in auto Roma - metro A : Due stazioni allagate : Maltempo , sale a tre il bilancio delle vittime: una violenta Tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul...

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino auto sbalzata via - morta una donna Roma - metro A : Due stazioni allagate : Maltempo , una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna al volante...

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino auto sbalzata via - morta una donna Roma - metro A : Due stazioni allagate : Maltempo , una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna al volante...

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino morta una donna in auto Roma - metro A : Due stazioni allagate : Una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna al volante è...

Maltempo - acqua in Due stazioni metrò : 6.51 acqua viene segnalata dall'Atac alle stazioni della linea A della metropolitana di Roma Repubblica e Cipro. "I treni -spiega la municipalizzata per il trasporto pubblico- non fermano temporaneamente alle due stazioni per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino".