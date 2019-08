Dramma a Tenerife | 17enne muore annegata in piscina mentre è in vacanza con la famiglia

Fonte : fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2019) "Mi sono svegliata dopo aver sentito tutti urlare. Era molto presto quella mattina, non avrei mai pensato che la mia bambina stesse morendo". Marie Fitzsimmons, 44 anni, ricorda perfettamente ogni attimo dello scorso 14 agosto quando, in seguito ad un incidente verificatosi nella villa delle vacanze di, in Spagna, sua figlia, Leah Wilson, ha perso la vita a soli 17 anni, mortadopo aver fatto un tuffo in. Una vera e propria tragedia, che la donna ha raccontato alla stampa locale e di cui a distanza di una settimana ancora non conosce la causa.Dopo che la migliore amica della ragazza ha lanciato l'allarme e tutti hanno cominciato ad urlare, Marie si è precipitata in giardino e dopo aver visto la figlia priva di sensi l'ha tirata fuori dall'acqua e ha praticato il massaggio cardiaco in attesa che arrivassero i soccorsi. Un'ambulanza ha trasferito ...