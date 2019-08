Alto Adige | la protesta degli Schuetzen per la toponomastica | coprono 600 cartelli

L’orso M49 prosegue la fuga e si sposta verso l'Alto Adige : L’orso M49 prosegue la fuga e si sposta verso l'Alto Adige L’animale è fuggito un mese fa dal recinto elettrificato del Centro faunistico del Casteller. Le ultime tracce trovate a Giovo, vicino al confine con la Provincia di Bolzano. Gli esperti pensano che l'orso si stia spostando verso nord, dopo aver vagato sulla ...

A Ferragosto rispunta l'orso M49. È diretto verso l'Alto Adige : l'orso bruno M49 sarebbe diretto verso l'Alto Adige e quindi starebbe lasciando la zona della Marzola, montagna che si trova a sud di Trento, non distante dal centro faunistico del Casteller da dove un mese fa era fuggito. Questa mattina, in seguito a una segnalazione di alcuni cacciatori di Faedo, i forestali hanno rilevato orme nel fango nel territorio del Comune di Giovo a poca distanza dal confine con la Provincia di Bolzano. La conferma ...

Si schiantano in moto contro auto : due motociclisti morti in Alto Adige in poche ore : Due incidenti in poche ore in Alto Adige: la prima vittima è un centauro svizzero morto dopo l'impatto contro un'auto sulla Statale 40 a Burgusio. poche ore dopo a perdere la vita in un incidente simile un 25enne di San Candido (Bolzano). Negli ultimi mesi almeno 15 motociclisti hanno perso la vita nella Regione.Continua a leggere

Maltempo Alto Adige : messo in sicurezza il Rio della Costa in Val Senales : Un violento temporale, nello scorso mese di giugno, aveva provocato l’ingrossamento e l’esondazione del Rio della Costa, in Val Senales (Bolzano). Dal corso d’acqua erano fuoriusciti massi di grandi dimensioni e altro materiale, che erano giunti sino ai margini del lago di Vernago. Immediato l’intervento dell’Ufficio sistemazione bacini montani ovest dell’Agenzia per la protezione civile, che nei giorni scorsi ...

Maltempo - grandine e alberi sradicati in Alto Adige. Da mercoledì allerta anche al Centro-Nord : Meteo ancora fortemente instabile. Un violento temporale con grandine e forti venti si è abbattuto sull'Alto Adige causando diversi danni: molti alberi secolari sono stati sradicati e...

Incidenti in Alto Adige : scontro bus-auto - un morto e 14 feriti : Incidente tra un autobus di linea e un’auto in Alto Adige dove una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale vicino a Terlano in Alto Adige. Nell’incidente sono rimaste coinvolti l’autobus della linea di trasporto Sasa che da Terlano stava viaggiando verso Bolzano e un’auto che marciava in direzione opposta. Le persone ferite a bordo del mezzo pubblico sono ...

Trentino Alto Adige - la Regione aumenta del 7% gli stipendi dei suoi sindaci : quello di Trento guadagna più di Virginia Raggi a Roma : Aumento di stipendio per i sindaci del Trentino Alto Adige. Lo ha deciso il consiglio regionale che ha fissato nella legge di stabilità un incremento del 7 per cento. In questo modo la Regione spenderà ogni mese, per gli appannaggi dei primi cittadini del solo Trentino, 456 mila euro. Colpiscono le cifre che riguardano i sindaci dei comuni più grandi. quello di Trento guadagnerà 9.432 euro lordi al mese, quello di Rovereto circa mille euro in ...

Cuoco muore di freddo in Trentino-Alto Adige : Valentina Dardari Sulla zona si era abbattuto un forte temporale, non si esclude sia stato colpito da un fulmine. Il ragazzo era originario di Manfredonia Daniele Del Nobile, Cuoco di 36 anni originario di Manfredonia, comune in provincia di Foggia, è stato ritrovato morto questa mattina, 1 agosto, in provincia di Bolzano. Il ragazzo lavorava come Cuoco presso un rifugio. Il giovane è stato rinvenuto cadavere in località Pralongià a ...

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta 'Signore degli anelli' (5) : (AdnKronos) - In contemporanea con Sky Waka da segnalare infine che Leitner ropeways ha portato a termine un ulteriore progetto anche sull’altra delle due isole principali della Nuova Zelanda, l’Isola del Sud. Nei pressi della città di Queenstown, nel comprensorio di “Coronet Peak”, è stato realizza

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta 'Signore degli anelli' (4) : (AdnKronos) - Il nuovo Sky Waka, l’opera nel suo complesso è costata 15 milioni di euro, ha a disposizione oltre cinquanta cabine con ampie vetrate, dotate di portasci, impianto audio e sedili in pelle per ognuno dei dieci passeggeri che possono ospitare. Correrà dall'area di base del Bruce direttam

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta 'Signore degli anelli' (3) : (AdnKronos) - Un tragitto che ha come punto d’arrivo il Knoll Ridge Chalet, con cabine da 10 posti capaci di trasportare 2.600 persone l’ora. Il Ceo di Ruapehu Alpine Lifts (RAL), Ross Copland ha ricordato, durante l’inaugurazione, come "Sky Waka è un’esperienza unica nel suo genere in Nuova Zelanda

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta 'Signore degli anelli' (2) : (AdnKronos) - Un progetto che ha rappresentato anche una sfida dal punto di vista tecnologico per l’azienda di Vipiteno, considerato la presenza sull’isola del nord della Nuova Zelanda di un vulcano ancora attivo, che ha imposto particolare attenzione al posizionamento e altezza dei 14 sostegni dell

Made in Italy : arriva da Alto Adige cabinovia per salire su vetta 'Signore degli anelli' : Bolzano, 1 ago. (AdnKronos) - A pochi giorni dall’inaugurazione avvenuta il 26 luglio è già stata definita come 'l’attrazione turistica più entusiasmante della Nuova Zelanda'. Fra Vipiteno, sede di Leitner ropeways e la Nuova Zelanda ci sono più di 18.500 km di distanza. Ma la tecnologia Made in Alt

