Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 15 agosto 2019) Si e' arreso ed e' statodopo quasi otto ore di battaglia con la polizia unche si era barricato in casa a Nicetown, a nord di, durante una operazione antidroga. La polizia ha escluso il movente terroristico, come pure legami con le recenti stragi che hanno causato 31 morti a El Paso e Dayton. Seiferiti nell'appartamento, gia' dimessi dall'ospedale, un altro ricoverato dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale nelle concitate fasi dell'intervento, altri due poliziotti sequestrati per circa cinque ore, due donne e due bambini evacuati dalle forze speciali scambi a fuoco che sono andati avanti per ora, tanto che un commissario, Richard Ross Jr, ha ammesso di non aver mai visto in 30 anni di servizio tanti poliziotti sparare per cosi' tanto tempo. Secondo i media locali 30hanno scaricato completamente i loro caricatori. Tutto e' ...

ilfogliettone : Paura a Filadelfia, uomo ferisce 6 agenti. Arrestato 34enne afroamericano - - contribuenti : Paura a Filadelfia, uomo si barrica in casa e ferisce 6 agenti - Affaritaliani : Filadelfia: uomo asserragliato spara e ferisce 6 agenti -