Anche i vertici di Autostrade e Atlantia alla commemorazione delle vittime del Morandi

Morti amianto - assolti Anche in appello gli ex vertici di Fiat - Alfa Romeo e Lancia : Sono stati assolti anche in appello gli ex vertici e ex manager di Fiat, Alfa Romeo e Alfa, imputati per quindici casi di operai Morti per forme tumorali provocate dall’esposizione all’amianto dopo aver lavorato negli stabilimenti dell’Alfa Romeo di Arese, in provincia di Milano. I giudici della quinta sezione della corte d’appello di Milano hanno confermato l’assoluzione decisa dal Tribunale per l’ex amministratore delegato di Fiat Auto ...